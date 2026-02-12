Declan Rice - Martin Zubimendi: 'Chất thép' và 'Chất thơ' hòa làm một

Declan Rice và Martin Zubimendi ngày càng ăn ý.

Mikel Arteta không cần phải là thiên tài để nhận ra rằng Declan Rice và Martin Zubimendi sở hữu những yếu tố cần thiết để giúp tuyến giữa của Arsenal vận hành trơn tru. Cả hai đều có kỹ thuật điêu luyện, tư duy bóng đá sắc bén, khát khao và quyết tâm không giới hạn để dẫn dắt đội bóng. Khi chơi cùng nhau, cả hai đã phát huy hết tiềm năng của bản thân.

Nhìn lại thời điểm bắt đầu mùa giải, đã có những cuộc tranh luận về cách họ sẽ chơi cùng với nhau. Cả hai sẽ là cặp tiền vệ trụ? Hay Zubimendi chơi lùi sâu hơn và Rice dâng cao tấn công? Hoặc đảo ngược lại, để Rice làm nhiệm vụ phòng ngự trong khi Zubimendi điều tiết lối chơi ở vị trí cao hơn?

Theo một cách có phần không giống Arteta, cách hai tiền vệ này tìm ra phương án phối hợp ăn ý lại gợi nhớ đến phong cách của Arsene Wenger. Dường như có sự tự do trong cách họ thay phiên nhau gây nguy hiểm ở phần sân của đối phương - điều mà cả hai đều có khả năng làm được.

Sự phối hợp này hiệu quả bởi vì hai cầu thủ này có thể thể hiện bản thân một cách an tâm khi biết người kia luôn sẵn sàng bọc lót ở phía sau. Đôi khi là Rice bứt tốc, tạo ra những pha chạy chỗ mạnh mẽ. Có thời điểm, Zubimendi lại lặng lẽ xuất hiện, với những ý đồ sắc bén như một sát thủ đang mỉm cười.

Họ phối hợp ăn ý tuyệt vời, đó là lý do tại sao cả hai đều có thể chọn đúng thời điểm để thể hiện khả năng của mình. Giống như một bản song tấu ở tuyến giữa, Rice chơi guitar và Zubimendi chơi bass, và khi người này đảm nhiệm phần solo, người kia sẽ hỗ trợ bằng sự hài hòa và nhịp điệu. Chỉ cần một cái gật đầu, họ đổi vai. Như Zubimendi đã nói, "Đó là nghệ thuật cân bằng."

Mối liên kiết giữa Zubimendi - Rice gợi nhớ đến hai tiền bối Vieira và Gilberto Silva

Còn quá sớm để nói rằng tuyển thủ Anh và người đồng đội Tây Ban Nha của anh đang trở thành bộ đôi tiền vệ đáng tin cậy nhất của Arsenal kể từ Patrick Vieira và Gilberto Silva trong mùa giải bất bại 2003-2004, nhưng những dấu hiệu của sự tích cực ngày càng rõ ràng. Cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Arsenal dẫn đầu tại Premier League và UEFA Champions League, lọt vào chung kết Carabao Cup.

Gilberto Silva.

Trong cuốn sách Invincible (Bất khả chiến bại), Gilberto Silva đã giải thích cách anh nhanh chóng trở nên ăn ý với người đồng đội Patrick Vieira trong màu áo Arsenal.

"Chúng tôi dễ dàng hiểu nhau, cách chúng tôi chơi bóng rất ăn ý," Gilberto nói. "Tôi biết khi anh ấy tiến lên, tôi phải ở lại; và nếu tôi tiến lên, anh ấy sẽ ở lại cho đến khi tôi trở lại vị trí. Chúng tôi luôn trao đổi rất nhiều trên sân. Nếu tôi đứng sai vị trí, anh ấy sẽ nhắc nhở tôi, và tôi cũng làm điều tương tự với anh ấy."

Khi giải thích, Gilberto dùng tay để minh họa, mô phỏng một chiếc cân kiểu cũ - khi một bên đi lên, bên kia sẽ đi xuống để bù lại, và ngược lại. Một trong những chiến lược quan trọng của mùa giải Arsenal là sự phát triển mối quan hệ giữa Rice và Zubimendi, và gần đây, họ đã thể hiện sự ăn ý tuyệt vời.

Phải mất một thời gian dài và nhiều nỗ lực để ban lãnh đạo và ban huấn luyện của Arsenal đưa được cả hai tiền vệ này đến Emirates. Họ được nhiều câu lạc bộ săn đón, và Arteta tin rằng Arsenal là điểm đến hoàn hảo dành cho họ, từ đó thuyết phục họ đưa ra một lựa chọn mang tính cá nhân sâu sắc. Ở độ tuổi đỉnh cao, đó là một quyết định họ phải đưa ra đúng đắn. Việc cả hai đều khao khát chiến thắng và dám gia nhập một câu lạc bộ đang thèm khát danh hiệu càng làm tăng thêm ý nghĩa cho quyết định này.

Martin Zubimendi và Declan Rice là những cầu thủ không thể thiếu của Arsenal.



Martin Zubimendi và Declan Rice trân trọng lẫn nhau

"Khi đến đây, một trong những điều khiến tôi thấy hứng thú nhất là được chơi cùng một cầu thủ như Declan," Zubimendi nói với Sky Sports. "Declan rất toàn diện, có thể chất ấn tượng, kỹ thuật điêu luyện, mạnh mẽ ở các pha bóng cố định. Tính cách của cậu ấy là điều khiến tôi ngạc nhiên. Cậu ấy muốn trở thành thủ lĩnh trong phòng thay đồ và trên sân. Đối với một người chơi ở vị trí tiền vệ như tôi, việc có một người muốn trở thành người thủ lĩnh và giúp đỡ mình là vô cùng quan trọng. Đó là sự bổ sung hoàn hảo.”

Declan Rice chia sẻ với TNT Sports về cầu thủ người Tây Ban Nha: 'Chúng tôi chỉ mới ký hợp đồng với anh ấy vào mùa hè và thường thì để xây dựng mối liên kết cần một thời gian, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong giai đoạn tiền mùa giải, tôi đã có thể cảm nhận được rằng mình sẽ chơi thứ bóng đá tuyệt vời cùng anh ấy. Tôi thực sự rất thích anh ấy cả về con người lẫn cầu thủ, và khi các trận đấu diễn ra, sự liên kết giữa chúng tôi ngày càng tuyệt vời. Anh ấy là một người rất tốt. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng anh ấy khi có bóng. Việc chuyền bóng cho anh ấy rất dễ dàng và bạn cảm thấy rất tự tin khi có anh ấy bên cạnh."

Rice và Zubimendi đem đến cho Arsenal những giá trị nào?

Arteta rất biết ơn vì cả hai đều có thể lực dẻo dai. Họ hiếm khi được nghỉ ngơi. Zubimendi đã chơi nhiều phút nhất trong số các cầu thủ ngoài vị trí thủ môn số một của câu lạc bộ mùa này, tiếp theo sát là… à, nếu bạn đoán là Rice thì cũng gần đúng (anh ấy chỉ đứng thứ ba), Timber đã chen vào giữa bọn họ. Zubimendi đã ra sân trong tất cả 25 trận đấu tại Premier League mùa này, còn Rice chỉ vắng mặt một trận.

Điều đáng chú ý là cả hai đều đang gia tăng giá trị so với hình ảnh ban đầu khi cập bến Arsenal. Rice trở thành chuyên gia đá phạt, thực hiện những đường chuyền sáng tạo một cách dễ dàng. Zubimendi, một nhà vô địch cờ vua thời trẻ, mang đến những pha xử lý bóng thông minh và luôn tiềm ẩn nguy hiểm mỗi khi có mặt gần vòng cấm của đối phương.

Khi các trận đấu tiếp tục diễn ra, có lẽ bộ đôi này nên phát hành một album mang tên "Rubimendi", bởi cả hai đã trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình chinh phục vinh quang của Arsenal.

(Theo The Athletic)