Nhận định Brentford vs Arsenal, 03h00 ngày 13/2: Bảo toàn lợi thế

TPO - Nhận định bóng đá Brentford vs Arsenal, vòng 26 Ngoại hạng Anh lúc 03h00 ngày 13/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Brentford và Arsenal. Pháo thủ phải tiếp đà chiến thắng để bảo toàn lợi thế hơn Man City 3 điểm.

Nhận định Brentford vs Arsenal

Khi cú sút phạt tuyệt đẹp của Dominik Szoboszlai bay thẳng vào lưới Gianluigi Donnarumma, giúp Liverpool vươn lên dẫn trước Manchester City hôm Chủ nhật, Arsenal có lẽ đã cảm thấy như thể một tay đã nắm chắc chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, bàn thắng của Bernardo Silva đã được tiếp nối bằng quả phạt đền ở phút 93 của Erling Haaland, khiến khoảng cách giữa Arsenal và Man City từ 9 điểm tạm thời trở về 6 điểm.

Trước khi Arsenal làm khách của Brentford trong trận đấu muộn nhất vòng 26 vào rạng sáng mai, Man City đã đè bẹp Fulham 3-0 với 3 bàn thắng ghi ngay trong hiệp 1. Kết quả này có nghĩa khoảng cách giữa hai đội thu hẹp lại thành 3 điểm. Nhiệm vụ của Pháo thủ rất rõ ràng: họ phải đánh bại Brentford để bảo toàn lợi thế như trước khi vòng đấu này bắt đầu.

Ở trận đấu gần nhất, Arsenal vượt qua đối thủ khó chịu Sunderland 3-0 với bàn thắng mở tỷ số trong hiệp một của Martín Zubimendi và cú đúp của Viktor Gyokeres sau giờ nghỉ.

Kể từ khi chuyển đến từ Sporting CP với mức giá cao vào mùa hè, Gyokeres đã phải đối mặt với nhiều câu hỏi, nhưng tuyển thủ Thụy Điển này đã ghi được nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Ngoại hạng Anh (6 bàn) trong năm 2026, tính trên mọi đấu trường.

Gyokeres cũng đã ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp ở Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Arsenal, mặc dù sáu trong tám bàn thắng của anh ấy ở giải đấu này là vào lưới các đội bóng mới lên hạng.

Đối đầu với Brentford sẽ là thử thách khác cho Gyokeres, cũng như Arsenal. Brentford đang thể hiện phong độ khó tin dưới thời tân HLV Keith Andrews. Trước khi bắt đầu mùa giải mới, “Bầy ong” đã mất cả HLV trưởng Thomas Frank, ngôi sao số 1 Mbeumo và đội trưởng Christian Norgaard. Tất cả đều cho rằng Brentford sẽ phải tham gia cuộc đua trụ hạng, nhưng họ đang đứng thứ 7 và chỉ kém Chelsea 5 điểm trước trận đấu này.

Bên cạnh tài năng của HLV Keith Andrews, Brentford còn bay cao nhờ sự bùng nổ của Igor Thiago. Tiền đạo người Brazil bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước vì chấn thương đầu gối, nhưng trở lại ngoạn mục ở mùa này với 17 bàn thắng - chỉ kém Erling Haaland của Man City. Đáng chú ý, Thiago đã ghi 9 bàn trong 10 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 4 cú đúp.

Sân vận động Gtech Community là hiểm địa với các vị khách ở mùa này. Tuy nhiên, Brentford đã để thua Nottingham Forest với tỷ số 2-0 trong trận đấu sân nhà gần nhất, chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại. Kể từ đầu mùa giải trước đến nay, Brentford chỉ có một lần thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà. Điều thú vị là khi đó, họ cũng thua Nottingham 0-2 và sau đó thua chính Arsenal.

Kịch bản đó rất dễ lặp lại, khi Brentford chỉ thắng một trong 11 trận derby London gần nhất trên sân nhà tại Premier League (6 hòa, 4 thua) và chưa thắng trận nào trong 7 trận kể từ chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace vào tháng 8 năm 2024.

Phong độ Brentford vs Arsenal

Đội hình dự kiến Brentford vs Arsenal Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Henry; Janelt, Henderson; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Thiago Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli Dự đoán tỷ số: Brentford 0-2 Arsenal

