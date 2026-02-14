Tottenham đã tìm được HLV mới

TPO - Một ngày sau khi sa thải Thomas Frank, Tottenham đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải.

Tudor đã có kinh nghiệm "chữa cháy" ở các CLB lớn

Các nguồn tin uy tín ở Italia và Anh cho biết Igor Tudor đã đồng ý đảm nhiệm vị trí HLV trưởng tạm thời của Tottenham cho đến hết mùa giải. Những chi tiết cuối cùng vẫn cần được hoàn tất với cựu HLV Juventus, nhưng về cơ bản đôi bên đã đạt được thỏa thuận bằng miệng.

Igor Tudor vừa ở London đàm phán với Tottenham, nhưng ông sẽ trở lại quê nhà ở Croatia vào cuối tuần này. Ông chỉ chính thức huấn luyện các học trò mới từ đầu tuần tới và có trọn vẹn 1 tuần để chuẩn bị cho trận đại chiến với Arsenal.

Tottenham đã xem xét một số lựa chọn trước khi quyết định bổ nhiệm Igor Tudor. Cựu trung vệ người Croatia từng dẫn dắt Galatasaray, Juventus, Marseille, Lazio… và có kinh nghiệm “chữa cháy” ấn tượng. Ông được bổ nhiệm làm HLV Juventus và Lazio vào tháng 3 của mỗi mùa giải trong hai năm gần đây và đã ổn định được kết quả trong ngắn hạn.

Tại Juventus, ông tiếp quản một đội bóng từ Thiago Motta đang đứng thứ năm tại Serie A, ngoài khu vực dự Champions League, sau hai trận thua liên tiếp khép lại một tháng Hai thảm hại khi câu lạc bộ bị loại khỏi Champions League và Coppa Italia.

Tudor đã dẫn dắt Juve lên vị trí thứ tư tại Serie A và giành vé dự Champions League sau khi chỉ thua một trong 11 trận dẫn dắt đội bóng. Điều này giúp HLV người Croatia có được hợp đồng 2 năm, mặc dù Juventus đã sa thải ông chỉ 4 tháng sau đó khi kết quả thi đấu sa sút.

Tại Lazio, Tudor tiếp quản vị trí huấn luyện viên từ Maurizio Sarri vào tháng 3 năm 2024 với hợp đồng 18 tháng. Khi đó, Sarri từ chức sau khi Lazio thua 5/6 trận liên tiếp và rơi xuống hạng 9 tại Serie A. Tudor lập tức giúp đội bóng áo xanh thi đấu như kỳ vọng khi thắng 5/9 trận cuối cùng (hòa 1, thua 3) và giành vé dự Europa League. Tuy nhiên, HLV người Croatia quyết định ra đi ngay khi mùa giải kết thúc, chỉ sau 3 tháng nhận chức.

Bây giờ, Tudor sẽ chịu trách nhiệm vực dậy Tottenham – đội chỉ thắng 2 trong 17 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh và đang đứng thứ 16 với vỏn vẹn 5 điểm nhiều hơn nhóm xuống hạng. HLV người Croatia sẽ ra mắt trong trận derby London với Arsenal vào ngày 22/2 tới.