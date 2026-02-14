Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Huyền thoại trượt tuyết đối diện nguy cơ cắt cụt chân sau chấn thương tại Thế vận hội mùa Đông 2026

Đặng Lai

TPO - Huyền thoại trượt tuyết của Mỹ, Lindsey Vonn, sẽ trải qua thêm ca phẫu thuật cho chiếc chân trái bị gãy của mình. Cô hoàn toàn có thể phải cắt cụt chân nếu như quá trình điều trị không thuận lợi.

mbr4xxzvbb7owqkwwdfr.jpg

Lindsey Vonn vừa trở thành nạn nhân trong vụ tai nạn đáng tiếc ở nội dung trượt tuyết đổ dốc nữ tại Thế vận hội mùa Đông 2026. Lindsey Vonn bị ngã chỉ 13 giây sau khi bắt đầu cuộc đua. Cô được trực thăng đưa khỏi đường đua và nhập viện. Các bác sĩ xác nhận Lindsey Vonn bị gãy xương chày và đây là một ca rất phức tạp.

Lindsey Vonn đã trải qua 3 ca phẫu thuật trong vòng 6 ngày qua. Cô dự kiến còn cần thêm nhiều lần can thiệp để cố định hoàn toàn vùng xương tổn thương. Chuyên gia chỉnh hình Bertrand Sonnery-Cottet cảnh báo Vonn về nguy cơ cưa chân.

Ông nói: “Mục tiêu trước mắt của Lindsey Vonn là giữ được chân và có thể đi lại. Chúng ta chưa thể nghĩ tới việc cô ấy trở lại thi đấu đỉnh cao. Một số chấn thương như vậy có thể dẫn tới cắt cụt chân. Chấn thương như vậy là cực kỳ nghiêm trọng. Nó sẽ gây khó khăn ít nhất trong nhiều tháng, thậm chí để lại di chứng suốt đời".

1080.jpg
Lindsey Vonn đang phải dùng nẹp cố định vết thương

Trong khi đó Lindsey Vonn tỏ ra rất lạc quan. Thông qua một video, Vonn đã cảm ơn những người ủng hộ vì những lời nhắn và quà tặng của họ. "Chào mọi người, tôi chỉ muốn cập nhật một chút thông tin và gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã gửi hoa và thư cho mình", cô nói.

"Điều đó thật tuyệt vời và đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Mấy ngày nằm viện vừa qua khá khó khăn. Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy khỏe hơn rồi. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Vonn cũng thừa nhận cô dự kiến ​​sẽ trải qua một ca phẫu thuật khác vào hôm nay (14/2). “Tôi sẽ trải qua một ca phẫu thuật khác và hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ, sau đó tôi có thể xuất viện và trở về nhà, nhưng lúc đó tôi lại cần một ca phẫu thuật nữa. Cho đến khi có kết quả chụp chiếu tốt hơn, tôi vẫn phải can thiệp. Nhưng đó là tình trạng hiện tại của tôi".

Lindsey Vonn là huyền thoại trên đường trượt tuyết. Cô từng 4 lần vô địch World Cup (2008, 2009, 2010 và 2012). Cô từng giành HCV nội dung đổ đèo tại Olympic mùa Đông 2010. Sự nghiệp của cô nhiều lần bị gián đoạn bởi chấn thương nặng. Cô đã quyết tâm trở lại, thậm chí liều lĩnh với tính mạng của mình. Lindsey Vonn tham dự Thế vận hội mùa Đông 2026 trong tình trạng cô vừa bị rách dây chằng.

Với ca chấn thương cực nặng đang gặp, Lindsey Vonn có lẽ phải gác lại ý định tiếp tục thi đấu. Cha cô cũng đã tuyên bố VĐV 41 tuổi này sẽ giải nghệ trong khi Lindsey Vonn chưa có quyết định cuối cùng.

Đặng Lai
