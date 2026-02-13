Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cửa ngõ phía Đông TPHCM thông thoáng bất ngờ chiều 26 Tết

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 13/2 (26 tháng Chạp), nhiều người dân bắt đầu rời TPHCM về quê sau ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trái với cảnh ùn ứ như những năm trước, các tuyến cửa ngõ phía Đông và nhiều trục giao thông chính khá thông thoáng, trong khi bến xe Miền Tây ghi nhận lượng khách tăng vọt.

Ghi nhận của phóng viên chiều 13/2 cho thấy, tại khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM như nút giao An Phú, trục đường Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành, phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Lưu lượng xe có tăng so với ngày thường nhưng giao thông vẫn đảm bảo thông suốt.

tp-an-phu-2.jpg
Khu vực đường Mai Chí Thọ - nút giao thông An Phú - cửa ngõ phía Đông TPHCM thông thoáng bất ngờ vào chiều 26 tháng Chạp. Ảnh: CTV
tp-an-phu-3.jpg
Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành và đường Song Hành đều rất thông thoáng. Ảnh: CTV
tp-an-phu-1010.jpg
Nhờ hầm chui mới vừa thông xe, tình trạng giao thông qua nút giao thông An Phú được cải thiện đáng kể. Ảnh: CTV
tp-an-phu.jpg
Đến gần cuối giờ chiều, lưu lượng phương tiện đổ về nút giao tiếp tục tăng, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.
tp-ben-xe-mien-dong.jpg
tp-ben-xe-mien-dong-3.jpg
tp-ben-xe-mien-dong-2.jpg
Tương tự, khu vực bến xe Miền Đông (phường Bình Thạnh), quốc lộ 13 và cầu Bình Triệu 1 cũng không xảy ra cảnh ùn tắc.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc), lượng hành khách tăng đột biến. Từ rạng sáng đến chiều 13/2, dòng người mang theo hành lý, quà Tết liên tục đổ về bến để đón xe về các tỉnh miền Tây.

tp-ben-xe.jpg
Bến xe Miền Tây (phường An Lạc) đông đúc từ sáng đến chiều ngày 26 tháng Chạp.
tp-ben-xe-21002.jpg
tp-ben-xe-1021.jpg
tp-ben-xe-1020.jpg
tp-ben-xe-16.jpg
tp-ben-xe-4.jpg
tp-ben-xe-2.jpg
tp-ben-xe-9.jpg
Càng về chiều, lượng khách đến bến xe Miền Tây càng đông.
tp-ben-xe-10.jpg
tp-ben-xe-5.jpg
Theo dự báo, ngày 26 tháng Chạp (13/2) có khoảng 68.500 lượt hành khách và 2.252 chuyến xe qua bến, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 144% so với ngày thường.
tp-ben-xe-1907.jpg
Trên tuyến đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây, lượng phương tiện tăng cao, nhiều ôtô cá nhân và xe khách nối đuôi nhau rời thành phố. Tuy nhiên, giao thông nhìn chung vẫn ổn định.
Hữu Huy
