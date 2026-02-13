[CLIP] Cụ ông giằng co quyết liệt với kẻ cướp bia tại tiệm tạp hóa ở TPHCM

TPO - Hai đối tượng đi xe máy tới tiệm tạp hóa trên đường Lê Chí Dân (phường Phú An, TPHCM). Một trong hai đi vào bên trong, ôm hai thùng bia rồi bất ngờ bỏ chạy. Cụ ông bán hàng lao theo giằng co quyết liệt...

Clip: Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc

Ngày 13/2, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh cướp bia tại một tiệm tạp hóa. Theo hình ảnh từ đoạn clip, hai đối tượng đi xe máy tới một tiệm tạp hóa. Một đối tượng ngồi sẵn trên xe máy dừng ngoài đường. Đối tượng còn lại đi vào trong tiệm rồi bất ngờ ôm hai thùng bia định bỏ chạy nhưng bị cụ ông bán hàng giữ lại.

Khi hai bên giằng co, đối tượng làm rơi 2 thùng bia xuống đất. Sau đó, đối tượng nhanh chóng ôm 1 thùng rồi lên xe máy bỏ chạy. Lúc này, cụ ông chạy bộ đuổi theo một đoạn, còn cụ bà hô hoán “ăn cướp, ăn cướp”.

Đối tượng ôm thùng bia bỏ chạy

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào chiều 11/2 tại một tiệm tạp hóa trên đường Lê Chí Dân (phường Phú An, TPHCM).

Liên quan đến vụ việc kể trên, Công an phường Phú An cho biết, ngày 12/2, đơn vị này tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Văn H. về việc vào khoảng 15h ngày 11/2, có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa của ông.

Tại đây, đối tượng vờ hỏi mua 3 thùng bia rồi định ôm thùng bia bỏ chạy. Sau khi giằng co với ông H. đối tượng chỉ cướp được 1 thùng rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường nhanh chóng vào cuộc xác minh. Từ hình ảnh camera an ninh, lực lượng chức năng tiến hành mời hai đối tượng nghi vấn đến trụ sở làm việc.

Danh tính 2 đối tượng gồm: Nguyễn Phạm Thái S. (SN 2009, ngụ xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Trần Thanh M. (SN 2009, ngụ phường Hòa Lợi, TPHCM).

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi.

Công an phường Phú An đã lập hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.