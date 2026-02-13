Chủ tịch Cần Thơ nói về khát vọng tăng trưởng hai con số

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay và các năm tới không chỉ thách thức, còn khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố khi bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chiều 13/2, tại cuộc họp thường kỳ tháng 1/2026 của UBND TP. Cần Thơ, Sở Tài chính công bố số liệu cho thấy, năm 2025, tổng vốn đầu tư công của Cần Thơ hơn 25.400 tỷ đồng, hết năm tài chính (31/1/2026) giải ngân được 75%.

Năm 2026, Cần Thơ được giao vốn đầu tư công hơn 19.200 tỷ đồng, đến hết tháng 1 giải ngân được gần 578 tỷ đồng (đạt 3%). Đáng chú ý, tổng thu ngân sách của Cần Thơ trong tháng 1/2026 ước gần 5.300 tỷ đồng, đạt hơn 19% dự toán cả năm.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Kết luận phiên họp, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đánh giá, sau 1 tháng, các khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng trên 20%... Đây là tín hiệu tích cực về niềm tin của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Tuyên cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế của năm 2025: Tăng trưởng kinh tế tháng 1 đạt hơn 7,2%, không đạt mục tiêu. Giải ngân vốn đầu tư công năm vừa qua chưa đạt yêu cầu, khi chỉ đạt 75% kế hoạch, một số công việc, nhiệm vụ thực hiện chưa kịp thời, chậm tiến độ.

Ông Tuyên lưu ý, năm 2026, thành phố đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, yêu cầu rất cao về quyết tâm, kỷ luật và hiệu quả. Trong đó, vừa tập trung phát triển kinh tế đạt tăng trưởng hai con số, vừa tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, thủ trưởng các sở ngành, xã phường đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo. Phân công nhiệm vụ theo đúng tinh thần “6 rõ”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực chất, lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị phải thống nhất cao về tư tưởng và nhận thức, phải thông tư tưởng để hiểu việc, hiểu việc để hành động quyết liệt và tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn.

“Phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số không chỉ thách thức, còn là khát vọng vươn lên mạnh mẽ của TP. Cần Thơ khi bước vào giai đoạn phát triển mới. Để đạt được mục tiêu đó, các sở ngành, địa phương cần nỗ lực, tăng tốc bứt phá, triển khai quyết liệt nhiệm vụ với tinh thần hoàn thành sớm hơn, tốt hơn mục tiêu đề ra. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành và chủ tịch UBND xã, phường, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn thành phố đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”, ông Tuyên yêu cầu.

Quang cảnh phiên họp.

Ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ đạt nhiều kết quả khả quan, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng hơn 10,5% so với cùng kỳ.

Trong tháng qua, Cần Thơ ước đón khoảng 1,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 94% so với tháng trước và tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 989 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ.