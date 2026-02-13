Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc xe tải chở chất thải rẽ phải, tông trúng xe đạp do người phụ nữ điều khiển. Sau va chạm, người đi xe đạp ngã xuống đường...

Đến 17h hôm nay (13/2), Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Bình Dương, khiến một người tử vong.

tp-tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe tải chở chất thải rắn mang biển số TPHCM lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch. Khi rẽ phải vào đường Huỳnh Văn Lũy (đoạn qua phường Bình Dương), xe tải va chạm với xe đạp do một phụ nữ điều khiển.

Sau va chạm, người đi xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

tp-tai-nan-1.jpg
Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải
Hương Chi
#tai nạn giao thông #xe đạp #xe tải #TPHCM #bình dương #tai nạn đường bộ #người phụ nữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục