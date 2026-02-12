Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Nữ tài xế ô tô đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn

TPO - Tối muộn 11/2, một nữ tài xế ô tô (biển kiểm soát Hà Nội) đi ngược chiều trên đường Quang Trung đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, 5 ô tô bị hư hỏng.

af30ce55-e782-42d4-9d0b-060ad506b0eb.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 22h45 cùng ngày, tại đường Quang Trung (phường Dương Nội, TP. Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nữ tài xế ô tô BKS 30L - 683.XX di chuyển theo hướng từ QL21B đi đường Quang Trung.

Sau đó, tài xế điều khiển đi ngược chiều đường Quang Trung và xảy ra va chạm với 4 ô tô khác trên đường.

Tại hiện trường, 5 phương tiện hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT phụ trách địa bàn có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tài xế.

Bước đầu, vụ tai nạn không có thương vong về người. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Thanh Hà
