Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Việt Nam hỗ trợ Mozambique khắc phục hậu quả thiên tai

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước những thiệt hại nặng nề về người và của do lũ lụt kéo dài vừa qua tại Mozambique, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư gửi Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Daniel Francisco Chapo. Chủ tịch nước Lương Cường cũng có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Mozambique.

screen-shot-2026-02-11-at-72322-pm.png
Lũ lụt nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Mozambique. Ảnh: Reuters

Trong thư, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Mozambique trong thời điểm khó khăn. Tổng Bí thư thông báo khoản hỗ trợ 100.000 USD của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam để góp phần giúp Nhân dân Mozambique khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cũng có thư thăm hỏi gửi tới Tổng thống Daniel Francisco Chapo, chia sẻ những khó khăn, thách thức và chúc nhân dân Mozambique sớm ổn định cuộc sống tại những vùng bị ảnh hưởng.

Đợt lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực miền nam và miền trung Mozambique kể từ giữa tháng 12/2025 khiến ít nhất 112 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng tới hơn 1,3 triệu người, trong đó 75% sinh sống tại tỉnh Gaza. Khoảng 100.000 người đang phải sống tại các trung tâm tạm thời tại nhiều tỉnh thành của nước này.

Lũ lụt gây gián đoạn các tuyến đường giao thông quan trọng, khiến chính phủ và các tổ chức cứu trợ chật vật ứng phó.

Bình Giang
#Mozambique #Lũ lụt #Tổng Bí thư Tô Lâm #Viện trợ quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục