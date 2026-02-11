Việt Nam hỗ trợ Mozambique khắc phục hậu quả thiên tai

TPO - Trước những thiệt hại nặng nề về người và của do lũ lụt kéo dài vừa qua tại Mozambique, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư gửi Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Daniel Francisco Chapo. Chủ tịch nước Lương Cường cũng có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Mozambique.

Lũ lụt nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Mozambique. Ảnh: Reuters

Trong thư, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Mozambique trong thời điểm khó khăn. Tổng Bí thư thông báo khoản hỗ trợ 100.000 USD của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam để góp phần giúp Nhân dân Mozambique khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cũng có thư thăm hỏi gửi tới Tổng thống Daniel Francisco Chapo, chia sẻ những khó khăn, thách thức và chúc nhân dân Mozambique sớm ổn định cuộc sống tại những vùng bị ảnh hưởng.

Đợt lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực miền nam và miền trung Mozambique kể từ giữa tháng 12/2025 khiến ít nhất 112 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng tới hơn 1,3 triệu người, trong đó 75% sinh sống tại tỉnh Gaza. Khoảng 100.000 người đang phải sống tại các trung tâm tạm thời tại nhiều tỉnh thành của nước này.

Lũ lụt gây gián đoạn các tuyến đường giao thông quan trọng, khiến chính phủ và các tổ chức cứu trợ chật vật ứng phó.