Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại

TPO - Ngày 11/2, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại – nơi 16 thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thái Bình (cũ) anh dũng hy sinh năm 1972.

Tại khu di tích, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác mặc niệm trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ.

Bến phà II Long Đại là “tọa độ lửa” một thời trên tuyến chi viện chiến lược. Tháng 9/1972, giữa cao điểm chiến tranh phá hoại ác liệt, 16 TNXP thuộc C130 TNXP tỉnh Thái Bình (cũ) đã ngã xuống trong các trận bom ngày 19 và 23/9 khi đang làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển, đảm bảo thông tuyến cho chiến trường miền Nam.

Họ ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, để lại phía sau những ước mơ còn dang dở. Sự hy sinh ấy đã khắc sâu vào lịch sử như một biểu tượng của tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, góp phần giữ vững “mạch máu giao thông” giữa mưa bom bão đạn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn công tác nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kính cẩn dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Ngày nay, Bến phà II Long Đại không chỉ là một địa danh lịch sử mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện về 16 TNXP năm ấy vẫn được kể lại bên dòng sông lặng lẽ, nhắc nhở về giá trị của hòa bình và trách nhiệm tiếp nối.