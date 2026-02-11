Chủ tịch TPHCM thăm, chúc tết lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận, năm qua, GHPG Việt Nam và GHPG Việt Nam TPHCM đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế.

Chiều 11/2 (nhằm 24 tháng Chạp âm lịch), đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tại Thiền viện Quảng Đức, thăm hỏi, chúc tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, cùng các chư tôn đức, giáo phẩm tại văn phòng.

Tại buổi thăm, ông Nguyễn Văn Được thông tin đôi nét thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2025 đến chư vị giáo phẩm.

Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận, năm qua, GHPG Việt Nam và GHPG Việt Nam TPHCM đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế.

img-0688.jpg
Ông Nguyễn Văn Được trò chuyện cùng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Được ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp nổi bật của GHPG Việt Nam trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ tinh thần nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Văn Được chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chức sắc, chức việc, tăng ni, phật tử năm mới an lạc, cát tường, vạn sự như ý.

img-0717.jpg
Lãnh đạo TPHCM và Trung ương GHPG Việt Nam tặng quà lưu niệm nhân dịp đầu xuân mới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm hân hoan, vui mừng trước tình cảm nồng ấm của lãnh đạo thành phố trong không khí đón mừng Xuân Bính Ngọ và chào mừng 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp đạo - đời.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, trong năm qua, các công tác phật sự của Giáo hội hoàn thành tốt đẹp, nổi bật nhất là công tác tổ chức Đại lễ Vesak. Giáo hội mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ tận tình của UBND TPHCM và các sở ngành thành phố trong việc tổ chức Đại hội Phật giáo TPHCM lần thứ I vào tháng 4 tới.

Cũng theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, năm 2026 này, Giáo hội long trọng tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPG Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026), kết hợp Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026-2031) dự kiến diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam vào tháng 11/2026.

img-0758.jpg
Đoàn công tác TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức, giáo phẩm Trung ương GHPG Việt Nam tại Văn phòng II. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng ngày, đoàn cũng đến chùa Phước Thành thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam.

Ngô Tùng
