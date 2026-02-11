Xây hơn 80 mộ giả để 'giữ chỗ'

TPO - Thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện nhiều mộ giả, mộ xây dựng trái phép để "giữ" chỗ. Phát hiện vụ việc, chính quyền các địa phương đã giải tỏa, phá dỡ các ngôi mộ giả và xử lý theo quy định.