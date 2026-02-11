Xây hơn 80 mộ giả để 'giữ chỗ'

TPO - Thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện nhiều mộ giả, mộ xây dựng trái phép để "giữ" chỗ. Phát hiện vụ việc, chính quyền các địa phương đã giải tỏa, phá dỡ các ngôi mộ giả và xử lý theo quy định.
Trước đó, tại khu vực nghĩa trang thôn Quảng Yên (xã Quốc Oai), thời gian gần đây tình trạng chia ô mộ trái phép diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng một số trường hợp vẫn cố tình vi phạm.
Ông Dương Văn Túc - Trưởng Phòng Kinh tế xã Quốc Oai cho biết, các ngôi mộ này là do người dân tự ý chiếm đất, xây dựng để quy tập, chuyển mộ người thân từ các nơi về nhưng không báo cáo với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, một số dòng họ tự ý xây mộ giả, mộ sẵn để "giữ chỗ".