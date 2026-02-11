Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bí thư Hà Nội chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng cầu Hồng Hà

Trường Phong
TPO - Sáng 11/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại công trường xây dựng cầu Hồng Hà - một trong những công trình trọng điểm của Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tại thôn Bồng Lai, xã Ô Diên.

Tại công trường cầu Hồng Hà, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trực tiếp nghe báo cáo về tiến độ thi công, điều kiện làm việc của cán bộ, kỹ sư, công nhân và những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng đang “làm ngày, làm đêm” trên công trường để bảo đảm tiến độ các hạng mục trọng điểm của dự án.

tienphong-112duyngoc1.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao đổi cùng cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công cầu Hồng Hà. Ảnh: HNM.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô và khu vực.

Vì vậy, Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý ngay những vướng mắc, phát sinh tại công trường; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, chất lượng và mỹ thuật công trình.

tienphong-112duyngoc.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công cầu Hồng Hà. Ảnh: HNM.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Quản lý dự án và các nhà thầu quan tâm chăm lo đời sống, điều kiện làm việc cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán nhằm tạo khí thế thi đua lao động trong những ngày đầu năm mới, góp phần giữ vững tiến độ chung của Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Trường Phong
