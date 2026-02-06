Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

100% cử tri thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Ngô Văn Tuấn ứng cử ĐBQH

Trường Phong
TPO - Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước được 100% cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 5/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 2 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, và 1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Giảng Võ.

Hai người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

c-2.jpg
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh PV

Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Giảng Võ là ông Nguyễn Trọng Phúc, giáo viên Trường THCS Phan Chu Trinh, Hà Nội.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, cả 3 người đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND phường Giảng Võ.

Các ứng viên cũng xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín; đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

tienphong-52mrngoc1.jpg
Các cử tri biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với 3 người ứng cử.

Trường Phong
#Bí thư Thành ủy Hà Nội #Nguyễn Duy Ngọc #100% cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử ĐBQH

