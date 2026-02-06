Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội cưỡng chế 7 điểm tập kết cát, sỏi ven sông Hồng

Trần Hoàng
TPO - Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, chính quyền địa phương đã yêu cầu 7 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển tài sản và con người. Tuy nhiên các hộ này không chấp hành.

Ngày 5/2, đại diện UBND phường Thượng Cát cho biết, cơ quan chức năng của phường vừa tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng để làm bãi tập kết, kinh doanh, trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn tổ dân phố Đông Ba 3.

Theo kế hoạch trước đó, hoạt động cưỡng chế được thực hiện trong hai ngày 4 và 5/2, chia thành các khung giờ sáng từ 8h đến trưa và chiều từ 13h30 đến 17h, tại khu đất bãi ven sông Hồng thuộc tổ dân phố Đông Ba 3.

z7504408866594-76593386078bc5099c7624ddfb052bd8.jpg
Hiện trường cưỡng chế khu vực tập kết vật liệu xây dựng

Theo UBND phường, việc cưỡng chế nhằm thi hành hàng loạt quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành trong tháng 4/2025, đồng thời tiếp tục thực hiện Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 26/1/2026 của Chủ tịch UBND phường về việc buộc khắc phục hậu quả đối với các vi phạm liên quan.

Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, chính quyền địa phương đã yêu cầu 7 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển tài sản và con người ra khỏi khu đất trước 17h ngày 3/2. Tuy nhiên, quá thời hạn quy định, các trường hợp này không tự giác chấp hành nên lực lượng chức năng buộc phải triển khai cưỡng chế theo quy định pháp luật.

z7504408839203-5914adcdd167ce8757b6a5dfdff080db.jpg
Đến ngày 5/2, toàn bộ 7 bãi tập kết đã bị xử lý

Mục tiêu của đợt cưỡng chế là tháo dỡ, xử lý triệt để các công trình vi phạm, khắc phục hậu quả hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với khu vực bãi sông. Chính quyền địa phương nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, tài sản trong suốt quá trình tổ chức cưỡng chế và kiên quyết xử lý các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Đại diện UBND phường Thượng Cát cho biết, việc tổ chức cưỡng chế nhằm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đê điều, phòng chống thiên tai và xử lý vi phạm hành chính; đồng thời chấn chỉnh tình trạng sử dụng đất bãi sông sai mục đích kéo dài thời gian qua.

Song song với hoạt động cưỡng chế, các bộ phận chức năng của phường được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết đơn thư phản ánh của người dân và thông tin từ cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định.

Trần Hoàng
#Cưỡng chế vi phạm đất đai ven sông #Quản lý hành lang đê điều #Xử lý hoạt động tập kết vật liệu trái phép #Chấp hành quy định pháp luật xây dựng #Bảo vệ an toàn khu vực ven sông #Giải quyết tranh chấp đất đai #Chấn chỉnh sử dụng đất sai mục đích

