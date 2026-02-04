Hà Nội phấn đấu phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp 5% GRDP của thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đạt tỷ lệ đóng góp 5% GRDP của thành phố năm 2026, tạo đà thực hiện mục tiêu 9% GRDP đến năm 2030.

Sáng 4/2/2026, tại Rạp Công nhân, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa - Thể thao năm 2026.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Sở Văn hóa và Thể thao đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, truyền thông, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Sở đã hoàn thành tốt công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương, tham mưu UBND thành tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6 cá nhân ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII diễn ra từ ngày 15-17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đảm bảo theo yêu cầu của ban tổ chức, trong đó đảm bảo tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí, các điều kiện hậu cần tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia góp phần vào thành công chung của Đại hội, tổ chức thành công Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI năm 2025 với 25 môn thi đấu, thu hút gần 8.000 lượt vận động viên, Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản được triển khai bài bản, đúng chuẩn mực và có nhiều đổi mới...

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh đó, ngành Văn hóa và Thể thao phải tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và truyền thông, qua đó góp phần xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội và phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô thống nhất triển khai các nội dung trọng tâm năm 2026 với 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Về Thể chế - chính sách, đơn vị tập trung rà soát, hoàn thiện và tham mưu UBND Thành phố ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền để thể chế hóa kịp thời các quan điểm, mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao, trọng tâm gắn với Văn kiện Đại hội XIV, Luật Thủ đô (sửa đổi) trong lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Về di sản, tiếp tục tập trung nguồn lực tu bổ, tôn tạo các di tích trọng điểm, di sản thế giới và di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng các di sản tiêu biểu. Đẩy mạnh phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững và giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trưng bày, thuyết minh thông minh và sản phẩm văn hóa đặc trưng tại di tích, bảo đảm lan tỏa giá trị, nâng cao nguồn thu tái đầu tư cho bảo tồn.

Về công nghiệp văn hóa, tổ chức xây dựng, hoàn thiện và triển khai Đề án Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội làm công cụ đo lường, đánh giá đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa, phục vụ hoạch định chính sách, thu hút đầu tư và quản lý phát triển ngành.

Đồng thời, hoàn thiện khung cơ chế, chính sách hỗ trợ các ngành mũi nhọn; hình thành và vận hành hiệu quả các trung tâm công nghiệp văn hóa, khu phát triển thương mại – văn hóa, không gian sáng tạo. Phấn đấu đạt tỷ lệ đóng góp 5% GRDP của Thành phố năm 2026, tạo đà thực hiện mục tiêu 9% GRDP đến năm 2030.

Nhân dịp này, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thi đua xây dựng môi trường văn hóa công vụ chuẩn mực, thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, thi đua mỗi tập thể một sáng kiến, mỗi cá nhân một việc làm cụ thể, thiết thực.

“Nhiệm vụ phía trước rất lớn, đòi hỏi mỗi phòng, ban, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập trung giải quyết hiệu quả những điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm. Tôi đề nghị cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi đua thực chất, gắn thi đua với đánh giá kết quả, kỷ luật - kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực lan tỏa trong toàn ngành”, ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.