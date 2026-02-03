Độc đáo tín ngưỡng thờ Cá Ông tại ngôi đền nơi cửa biển

Lãnh đạo xã Cổ Đạm cho biết đền Đông Hải đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Nơi đây hiện vẫn lưu giữ nhiều sắc phong quý, và người dân trong vùng luôn gìn giữ, duy trì lễ cầu ngư như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa truyền thống của làng.

