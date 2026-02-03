Độc đáo tín ngưỡng thờ Cá Ông tại ngôi đền nơi cửa biển

TPO - Nằm ở cửa biển, đền Đông Hải (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) là không gian tín ngưỡng đặc biệt của ngư dân vùng biển, nơi lưu giữ tục thờ Cá Ông và lễ cầu ngư.
Theo truyền thuyết, từ thuở xa xưa, vào một buổi sáng, người dân làng Cam Lâm phát hiện một bộ xương cá voi (Cá Ông) dạt vào bãi cát. Cho rằng đây là điềm linh thiêng, dân làng đã đưa bộ xương về thờ tại đền và mỗi khi ra khơi đều đến làm lễ cầu xin. Từ đó, đời sống cư dân ngày càng thịnh vượng, người dân trong làng sau này đã lập đền riêng để thờ vị Ngư thần.
Trong ảnh là những kỷ vật được người dân lưu giữ tại đền.
Hiện nay, ngoài ngôi mộ cá Ông được an táng ngay giữa gian chính điện, trong khuôn viên đền còn có nhiều ngôi mộ cá Ông khác. Ban đầu, nơi đây chỉ là ngôi miếu nhỏ, bà con thường lui tới lễ tạ mỗi dịp ra khơi và vào các ngày sóc, vọng, lễ Tết. Về sau, cùng với sự phát triển của xã hội và nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, đền được nâng cấp, xây dựng thêm sân và bờ rào bao quanh.
Lãnh đạo xã Cổ Đạm cho biết đền Đông Hải đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Nơi đây hiện vẫn lưu giữ nhiều sắc phong quý, và người dân trong vùng luôn gìn giữ, duy trì lễ cầu ngư như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa truyền thống của làng.