Văn hóa

Google News

Đạo diễn, Thượng tá Vũ Trọng Quảng đột ngột qua đời

Đỗ Quyên
TPO - Thông tin đạo diễn, Thượng tá Vũ Trọng Quảng đột ngột qua đời ở tuổi 48 khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng.

Đạo diễn, Thượng tá Vũ Trọng Quảng qua đời lúc 18h ngày 1/2, hưởng dương 48 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, lễ đưa tang anh diễn ra lúc 13h ngày 2/2, linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà ở Thanh Hóa.

Sự ra đi đột ngột của Thượng tá Vũ Trọng Quảng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới làm phim quân đội và những đồng nghiệp từng gắn bó, làm việc cùng anh.

Đạo diễn, Thượng tá Vũ Trọng Quảng.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: “Hôm nay là một ngày rất dài của Điện ảnh Quân đội. Với đơn vị, đây là mất mát quá lớn khi một người đồng đội của chúng tôi đã mãi ra đi khi tuổi đời và tuổi nghề đang ở độ chín và tỏa sáng nhất. Nhà quay phim, đạo diễn Thượng tá Vũ Trọng Quảng. Với tôi, anh là người anh, người đồng nghiệp mà tôi luôn trân quý”.

Nữ đạo diễn cho biết cả đơn vị đã về đưa tiễn anh trong nước mắt, như minh chứng cho tình cảm và sự kính trọng mà đồng nghiệp dành cho Thượng tá Vũ Trọng Quảng khi còn sống.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả để lại lời tiễn biệt nghẹn ngào: “Anh ra đi còn trẻ quá, bỏ lại vợ và ba đứa con thơ dại, cha mẹ già yếu”, “Không nghĩ là Quảng đã đi xa, đột ngột và buồn quá”, “Chia buồn cùng Điện ảnh Quân đội Nhân dân mất đi một đồng chí, một đồng đội”...

Thượng tá Vũ Trọng Quảng sinh năm 1978, quê Thanh Hóa. Anh là nhà quay phim, đạo diễn gắn bó nhiều năm với Điện ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, được đồng nghiệp đánh giá là người làm nghề nghiêm túc và trách nhiệm. Ở cả cương vị người lính lẫn nghệ sĩ, anh luôn giữ tinh thần kỷ luật quân đội nhưng giàu cảm xúc trong sáng tạo nghệ thuật.

Cách đây ít ngày, video Thượng tá Vũ Trọng Quảng cùng đồng nghiệp thực hiện bộ phim tài liệu Vị tướng tuổi 30 được chia sẻ. Đây cũng là một trong những dự án cuối cùng anh để lại, khi vẫn miệt mài với nghề đến những ngày cuối đời.

Đỗ Quyên
