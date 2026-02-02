Hài Tết thoái trào

TPO - Trái ngược với sự chững lại của hài Tết, chương trình nghệ thuật, concert quy mô lớn và lễ hội biểu diễn trực tiếp bước vào giai đoạn nở rộ dịp năm mới.

Hài Tết gặp khó

Trong suốt nhiều năm, các chương trình hài Tết là món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả Việt mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sức hút của hài Tết giảm sút rõ rệt. Ngay cả thương hiệu lớn như Táo Quân - Gặp nhau cuối năm cũng phải dừng lại sau hơn 20 năm phát sóng. Những năm cuối, chương trình còn vấp nhiều tranh cãi về kịch bản.

Nhiều chương trình hài cũng rơi vào lối mòn tương tự bởi kịch bản dễ đoán, miếng hài lặp lại, thậm chí lạm dụng yếu tố gây cười bằng hình thức, lời thoại phản cảm về giới tính hoặc cường điệu hóa các định kiến xã hội. Việc chạy theo số lượng, phát sóng tràn lan trên nhiều nền tảng khiến hài Tết nhanh chóng bão hòa.

Hiếm chương trình hài kịch giữ được tính phản biện xã hội như Táo Quân.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, số lượng chương trình hài Tết chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi đại nhạc hội chào năm mới bùng nổ. Sau thông tin Táo Quân ngừng phát sóng, VTV xác nhận sẽ có chương trình nghệ thuật đặc biệt thay thế, thay vì hài kịch.

Chương trình hài duy nhất trong kỳ nghỉ Tết chiếu trên đài truyền hình quốc gia là Gala cười 2026. Nếu như Táo Quân nổi bật với tính thời sự, châm biếm, điểm mặt sự vụ nổi cộm trong năm cũ, Gala cười chọn hướng đi nhẹ nhàng hơn. Chương trình phản ánh màu sắc cuộc sống đời thường bằng những tiểu phẩm hài độc lập, quy tụ dàn nghệ sĩ đến từ Bắc - Trung - Nam. Tuy nhiên, do ít đi sâu vào những mảng tối, tính phản biện xã hội không cao nên Gala cười khó để lại dấu ấn như Táo Quân.

Trên sóng Truyền hình Vĩnh Long, Táo Xuân cũng là thương hiệu hài lâu năm. Năm Bính Ngọ 2026, Táo Xuân giới thiệu chủ đề Xuân mới vươn mình, tái hiện những sự kiện nổi bật trong năm 2025 dưới góc nhìn hài hước, nhân văn. NSƯT Kim Tử Long tiếp tục đồng hành cùng Táo Xuân với vai Ngọc Hoàng, lần đầu đồng hành cùng NSND Trịnh Kim Chi trong vai Thiên Hậu.

Nghệ sĩ Quang Tèo, Trung Hiếu là gương mặt quen thuộc của Đại gia chân đất.

Trên nền tảng mạng xã hội, series hài Tết cũng hạn chế về số lượng. Đại gia chân đất và tiểu phẩm hài Tết của Vượng Râu gây chú ý trên YouTube. Còn lại, Xuân Phát Tài, Tết Vạn Lộc là chương trình hài kịch xen lẫn biểu diễn nghệ thuật được ghi hình trực tiếp.

Đạo diễn Bình Trọng - người gắn bó với series Đại gia chân đất hơn 10 năm - thừa nhận những khắc nghiệt của thị trường hài Tết. "Tôi chứng kiến đủ thăng trầm, cạnh tranh và đào thải khốc liệt của dòng phim này. Muốn tồn tại, buộc phải thay đổi, làm mới mình từng năm, từng kịch bản nếu không sẽ tự bị đào thải. Để duy trì một bộ phim chỉn chu, giữ được chất lượng và bản sắc riêng trong giai đoạn này là điều không hề dễ dàng", đạo diễn nói.

Chương trình hài Tết vốn hướng đến đối tượng đại chúng, lại càng khó đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều thế hệ. Khán giả gen Z quen với nội dung ngắn, nhanh và xu hướng trên mạng xã hội, thường không còn mặn mà với những tiểu phẩm hài mang màu sắc cũ.

Bùng nổ chương trình âm nhạc

Trái ngược với sự chững lại của hài Tết, chương trình nghệ thuật, concert và lễ hội biểu diễn trực tiếp bước vào giai đoạn nở rộ. Sự phát triển của công nghệ sân khấu, âm thanh, ánh sáng cũng góp phần nâng tầm concert tại Việt Nam trong năm qua.

Những chương trình được đầu tư bài bản, có concept rõ ràng, kết hợp yếu tố thị giác và câu chuyện nghệ thuật thu hút khán giả nhiều lứa tuổi.

Không còn Táo Quân - Gặp nhau cuối năm, VTV dành thời lượng các chương trình nghệ thuật tổng hợp. Ngoài Quảng trường mùa xuân thế sóng Táo Quân vào đêm giao thừa, dịp Tết 2026 còn có 12 con giáp - chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình tập trung vào phần giao lưu nghệ sĩ, chiếu phóng sự và biểu diễn nghệ thuật. Sau khi NSND Tự Long, Xuân Bắc rút khỏi chương trình, yếu tố hài kịch ở 12 con giáp gần như không còn.

Chương trình nghệ thuật tổng hợp chiếm sóng dịp Tết Nguyên đán.

Ngày cuối năm, sóng truyền hình quốc gia còn có chương trình Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi. Chương trình tóm gọn thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau của đất nước, được thể hiện qua phóng sự ngắn được đầu tư về hình ảnh, âm thanh.

Tết Nguyên đán 2026 cũng là thời điểm VTV ra mắt chương trình nghệ thuật mới mang tên Tết rộn ràng khắp nơi - không gian đón xuân chất lượng cao được xây dựng dành riêng cho thiếu nhi các dân tộc, các vùng miền trên cả nước. Chương trình được thiết kế đa dạng với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, trong đó nổi bật là nhạc kịch dân gian đương đại, trình diễn thời trang.

Vào sáng mùng 1 Tết, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phát sóng chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ.

Nhiều đài truyền hình tập trung sản xuất gala chào năm mới với ca nhạc, trình diễn sân khấu và phóng sự ngắn nhìn lại năm cũ.

Chương trình được tổ chức với quy mô đặc biệt lớn, kết nối điểm cầu trung tâm Hà Nội với các điểm cầu trải dài khắp ba miền đất nước và vươn ra quốc tế. Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả, trong đó riêng điểm cầu Hà Nội có khoảng 6.500 người tham dự.

Sóng và Gala nhạc Việt - chương trình âm nhạc lên sóng đêm giao thừa hàng năm trên kênh HTV - cũng xác nhận trở lại trong năm 2026.