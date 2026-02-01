Chiêm ngưỡng 100 bức tranh ngựa và hoa chưa từng công bố

TPO - Chiều 31/1, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng khai mạc triển lãm chuyên đề Ngựa và hoa trong sáng tác của Lê Bá Đảng. Triển lãm quy tụ gần 100 tác phẩm tiêu biểu, đa dạng về chất liệu và hình thức thể hiện, được chọn lựa kỹ lưỡng từ bộ sưu tập chưa từng công bố của cố họa sĩ.

Lê Bá Đảng (1921-2015) là danh họa, nhà điêu khắc lớn của nền mỹ thuật Việt Nam và thế giới, gần suốt cuộc đời sống và sáng tạo tại Pháp. Sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ của ông được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá. Ông được giới nghệ thuật đánh giá là bậc thầy của hai thế giới Đông - Tây, được Pháp tặng Huân chương Văn hóa nghệ thuật Pháp (1994).

Triển lãm do Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với gia đình cố danh họa Lê Bá Đảng tổ chức, giới thiệu hơn 100 tác phẩm tiêu biểu xoay quanh hai hình tượng xuyên suốt sự nghiệp sáng tác của ông là ngựa và hoa. Nhiều tác phẩm trong số này lần đầu được công bố tại Việt Nam, mang đến cho công chúng một lát cắt đặc sắc trong thế giới nghệ thuật giàu tính biểu tượng và chiều sâu triết lý của người họa sĩ tài danh.

Nhiều tác phẩm lần đầu được công bố tại Việt Nam. Ảnh: Anh Vũ.

Trong sự nghiệp sáng tác bền bỉ và giàu chiều sâu tư tưởng, ông để lại dấu ấn ở nhiều đề tài lớn như con người, chiến tranh - hòa bình, thiên nhiên và vũ trụ. Đặc biệt, hình tượng ngựa và hoa xuất hiện xuyên suốt, trở thành cặp biểu tượng giàu tính triết lý trong thế giới nghệ thuật của ông: ngựa gợi sức mạnh, khát vọng và hành trình không ngừng, hoa biểu trưng cho vẻ đẹp, sự sống và chiều sâu cảm xúc nội tâm.

Ông Lê Hồng Phương đại diện gia đình danh họa Lê Bá Đảng phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Dương - Trang.

Đại diện gia đình họa sĩ, ông Lê Hồng Phương xúc động: “Nhân dịp này gia đình họa sĩ xin trao tặng một số tác phẩm và tư liệu xoay quanh đề tài hòa bình và hành trình sáng tác của ông. Đây cũng là ước nguyện lúc sinh thời của họa sĩ, ông muốn tác phẩm của mình đến gần hơn với công chúng, với cộng đồng và đặc biệt ông ưu tiên cho những người không có điều kiện để sở hữu những tác phẩm của mình”.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng (bên phải) đón nhận các tác phẩm do đại diện gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng trao. Ảnh: Dương - Trang.

Theo ông Phương, triển lãm không chỉ đơn thuần là một hoạt động trưng bày mỹ thuật, mà còn là sự tiếp nối di sản bằng trách nhiệm và niềm tin của thế hệ sau đối với con đường nghệ thuật mà Lê Bá Đảng đã dày công vun đắp.

“Như chính họa sĩ từng nói, xem tác phẩm để vui con mắt, để đẹp tâm hồn. Chúng tôi hy vọng công chúng sẽ có những trải nghiệm sâu sắc khi đến với triển lãm”, ông Phương bày tỏ.

Khách tham quan thưởng lãm và chụp ảnh lưu niệm bên các tác phẩm trong không gian triển lãm. Ảnh: Anh Vũ.

Họa sĩ Thân Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng - đánh giá có nhiều điều để lớp họa sĩ trẻ đến tham quan và học hỏi tinh thần lao động nghiêm túc trong nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng. “Tôi đã xem rất nhiều bộ sưu tập của họa sĩ Lê Bá Đảng, nhưng bộ sưu tập lần này rất lạ, rất mới với nhiều tác phẩm. Triển lãm của họa sĩ Lê Bá Đảng để lại cho tôi nhiều cảm xúc về kỹ thuật khắc gỗ, về in thạch bản, về khắc dập vẽ trên giấy”, họa sĩ Thân Trọng Dũng nói. Ảnh: Anh Vũ.

Ông Roby Bellemans (du khách Pháp) trầm trồ khi chiêm ngưỡng những tác phẩm. “Tôi thực sự rất ấn tượng. Trước đây tôi có biết đến Lê Bá Đảng như một nghệ sĩ Việt Nam thành danh﻿ tại Pháp, nhưng khi được trực tiếp xem các tác phẩm về ngựa và hoa, tôi cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa và tinh thần Á Đông trong từng nét vẽ của ông”, ông Bellemans nói. Ảnh: Anh Vũ.