Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Chiêm ngưỡng 100 bức tranh ngựa và hoa chưa từng công bố

Thùy Dương - Thu Trang - Anh Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 31/1, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng khai mạc triển lãm chuyên đề Ngựa và hoa trong sáng tác của Lê Bá Đảng. Triển lãm quy tụ gần 100 tác phẩm tiêu biểu, đa dạng về chất liệu và hình thức thể hiện, được chọn lựa kỹ lưỡng từ bộ sưu tập chưa từng công bố của cố họa sĩ.

Lê Bá Đảng (1921-2015) là danh họa, nhà điêu khắc lớn của nền mỹ thuật Việt Nam và thế giới, gần suốt cuộc đời sống và sáng tạo tại Pháp. Sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ của ông được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá. Ông được giới nghệ thuật đánh giá là bậc thầy của hai thế giới Đông - Tây, được Pháp tặng Huân chương Văn hóa nghệ thuật Pháp (1994).

Triển lãm do Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với gia đình cố danh họa Lê Bá Đảng tổ chức, giới thiệu hơn 100 tác phẩm tiêu biểu xoay quanh hai hình tượng xuyên suốt sự nghiệp sáng tác của ông là ngựahoa. Nhiều tác phẩm trong số này lần đầu được công bố tại Việt Nam, mang đến cho công chúng một lát cắt đặc sắc trong thế giới nghệ thuật giàu tính biểu tượng và chiều sâu triết lý của người họa sĩ tài danh.

tp-ngua-hoa-le-ba-dang-1.jpg
Nhiều tác phẩm lần đầu được công bố tại Việt Nam. Ảnh: Anh Vũ.

Trong sự nghiệp sáng tác bền bỉ và giàu chiều sâu tư tưởng, ông để lại dấu ấn ở nhiều đề tài lớn như con người, chiến tranh - hòa bình, thiên nhiên và vũ trụ. Đặc biệt, hình tượng ngựahoa xuất hiện xuyên suốt, trở thành cặp biểu tượng giàu tính triết lý trong thế giới nghệ thuật của ông: ngựa gợi sức mạnh, khát vọng và hành trình không ngừng, hoa biểu trưng cho vẻ đẹp, sự sống và chiều sâu cảm xúc nội tâm.

tp-lebadang.jpg
Ông Lê Hồng Phương đại diện gia đình danh họa Lê Bá Đảng phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Dương - Trang.

Đại diện gia đình họa sĩ, ông Lê Hồng Phương xúc động: “Nhân dịp này gia đình họa sĩ xin trao tặng một số tác phẩm và tư liệu xoay quanh đề tài hòa bình và hành trình sáng tác của ông. Đây cũng là ước nguyện lúc sinh thời của họa sĩ, ông muốn tác phẩm của mình đến gần hơn với công chúng, với cộng đồng và đặc biệt ông ưu tiên cho những người không có điều kiện để sở hữu những tác phẩm của mình”.

tp-lebadang-2.jpg
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng (bên phải) đón nhận các tác phẩm do đại diện gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng trao. Ảnh: Dương - Trang.

Theo ông Phương, triển lãm không chỉ đơn thuần là một hoạt động trưng bày mỹ thuật, mà còn là sự tiếp nối di sản bằng trách nhiệm và niềm tin của thế hệ sau đối với con đường nghệ thuật mà Lê Bá Đảng đã dày công vun đắp.

“Như chính họa sĩ từng nói, xem tác phẩm để vui con mắt, để đẹp tâm hồn. Chúng tôi hy vọng công chúng sẽ có những trải nghiệm sâu sắc khi đến với triển lãm”, ông Phương bày tỏ.

tp-ngua-hoa-le-ba-dang-6c.jpg
tp-ngua-hoa-le-ba-dang-7a.jpg
tp-ngua-hoa-le-ba-dang-6b.jpg
tp-ngua-hoa-le-ba-dang-5b.jpg
Khách tham quan thưởng lãm và chụp ảnh lưu niệm bên các tác phẩm trong không gian triển lãm. Ảnh: Anh Vũ.
tp-ngua-hoa-le-ba-dang-8.jpg
Họa sĩ Thân Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng - đánh giá có nhiều điều để lớp họa sĩ trẻ đến tham quan và học hỏi tinh thần lao động nghiêm túc trong nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng. “Tôi đã xem rất nhiều bộ sưu tập của họa sĩ Lê Bá Đảng, nhưng bộ sưu tập lần này rất lạ, rất mới với nhiều tác phẩm. Triển lãm của họa sĩ Lê Bá Đảng để lại cho tôi nhiều cảm xúc về kỹ thuật khắc gỗ, về in thạch bản, về khắc dập vẽ trên giấy”, họa sĩ Thân Trọng Dũng nói. Ảnh: Anh Vũ.
tp-ngua-hoa-le-ba-dang-10.jpg
Ông Roby Bellemans (du khách Pháp) trầm trồ khi chiêm ngưỡng những tác phẩm. “Tôi thực sự rất ấn tượng. Trước đây tôi có biết đến Lê Bá Đảng như một nghệ sĩ Việt Nam thành danh﻿ tại Pháp, nhưng khi được trực tiếp xem các tác phẩm về ngựa và hoa, tôi cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa và tinh thần Á Đông trong từng nét vẽ của ông”, ông Bellemans nói. Ảnh: Anh Vũ.
tp-ngua-hoa-le-ba-dang-5a.jpg
Bức bình phong gấp bốn tấm bằng gỗ bạch dương có tên "Horse and Woman" (Ngựa và Phụ nữ) của nghệ sĩ Lê Bá Đảng được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Anh Vũ.
tp-lebadang-ngua-hoa-11.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-12.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-13.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-1.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-2.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-3.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-4.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-5.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-6.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-8.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-7.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-9.jpg
tp-lebadang-ngua-hoa-10.jpg
Thùy Dương - Thu Trang - Anh Vũ
#Lê Bá Đảng #danh họa #họa sĩ #triển lãm #“Ngựa và hoa trong sáng tác của Lê Bá Đảng #Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Cùng chuyên mục