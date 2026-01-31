NSƯT Vũ Thắng Lợi chơi lớn

TPO - Kiên định theo đuổi dòng nhạc cách mạng, NSƯT Vũ Thắng Lợi tự thấy phải lãnh trách nhiệm giữ gìn những viên gạch nối trao lại cho thế hệ sau. Live concert Mùa chim én bay tiếp tục là cuộc chơi lớn dù nghệ sĩ chịu thiệt nhiều hơn.

Bưng dàn nhạc giao hưởng Quân đội lên sân khấu

NSƯT Vũ Thắng Lợi công bố dự án âm nhạc quy mô live concert Mùa chim én bay và album cùng tên. Đêm nhạc dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 13/3 đề cao các tiêu chí giá trị nghệ thuật thay vì yếu tố giải trí. Trung tá Vũ Thắng Lợi - Phó giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Quân đội - quyết định chơi lớn. Anh và ê-kíp đưa hơn 80 thành viên của dàn nhạc lên sân khấu.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu thậm chí khẳng định dàn nhạc không làm nền cho nghệ sĩ. Họ cũng trở thành nhân vật chính. Sắp xếp dàn nhạc giao hưởng trên sân khấu tương tác với nghệ sĩ biểu diễn với diện tích mặt sàn khiêm tốn là thách thức không nhỏ. Giám đốc âm nhạc Hồng Kiên cũng đau đầu toan tính cho cuộc đổ bộ này.

Trung tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi khẳng định không xem việc đầu tư cho đêm nhạc là sự thua lỗ.

Trả lời Tiền Phong về lựa chọn khán phòng chỉ hơn 700 chỗ ngồi thay vì không gian có sức chứa lớn hơn, Vũ Thắng Lợi thừa nhận anh chịu thiệt thòi để đêm nhạc đáp ứng tất cả yêu cầu khắt khe nhất của live concert mang màu sắc symphony (giao hưởng). Số lượng khán giả lần này cũng ít hơn rất nhiều so với các concert cá nhân trước đó Vũ Thắng Lợi từng tổ chức.

“Mùa chim én bay là món quà tôi tri ân đồng đội và khán giả. Tôi muốn chứng minh rằng người lính làm nghệ thuật hôm nay không chỉ hát bằng trái tim người chiến sĩ mà còn bằng sự chỉn chu, chuyên nghiệp nhất của một nghệ sĩ thực thụ", anh nói.

Bật mí về chủ đề Mùa chim én bay, Vũ Thắng Lợi cho rằng đó không chỉ là tên một ca khúc, mà đó là thông điệp về sự hồi sinh và khát vọng vươn lên. Từ những gian khổ, vất vả của "mùa xuân đất nước" thời chiến đến niềm hạnh phúc sum vầy thời bình, tiếng hát của Vũ Thắng Lợi như nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng và tương lai rực rỡ. Dịp này, dù chưa kịp ra mắt đĩa than song CD Mùa chim én bay sẽ được gửi tặng khán giả mua vé. Mùa chim én bay tập hợp những ca khúc hay nhất về mùa xuân ở dòng nhạc cách mạng.

Nhạc sĩ Hồng Kiên tiết lộ Vũ Thắng Lợi rất kỹ tính trong quá trình làm việc.

Nhiều live concert bùng nổ trong thời gian qua, nhưng phần đông vẫn do các ca sĩ trẻ chiếm lĩnh thị trường. Những nghệ sĩ như Vũ Thắng Lợi buộc phải bền bỉ giữ một dòng chảy riêng.

“Tôi nghĩ rằng cũng giống như những thế hệ đàn anh đi trước như NSND Quang Thọ hay thầy tôi NSND Dương Minh Đức, các thầy đã làm rất tốt trách nhiệm của nghệ sĩ. Đến lượt mình, tôi chọn trách nhiệm giữ gìn những viên gạch nối. Tôi tin chắc rằng còn nhiều bạn trẻ đi theo dòng nhạc cách mạng. Họ cần một thước đo để tham chiếu. Cho nên tôi cố gắng giữ những gì đúng đắn mà các nhạc sĩ đi trước đã viết, bồi đắp thêm hơi thở mới qua phần phối khí”, anh nói.

Không tính tới chuyện thua lỗ

Vũ Thắng Lợi khẳng định nhân duyên lớn giúp anh hội tụ được những khách mời như Trung tá Trịnh Phương, Trung tá Viết Danh, ca sĩ Phạm Thu Hà, ca sĩ trẻ Hồng Duyên, Hà An Huy. Nhạc sĩ Hồng Kiên đồng tình ngay với lựa chọn giọng hát bước ra từ Vietnam Idol Hà An Huy.

“Điều đặc biệt ở Huy là sau cuộc thi không chạy theo những xu hướng âm nhạc nhất thời của giới trẻ, thay vào đó kiên trì làm việc với các dàn nhạc lớn. Sự bản lĩnh của một nghệ sĩ trẻ khi đứng trước dàn nhạc lớn là điều không phải ai cũng làm được. Cuộc đối thoại âm nhạc giữa Vũ Thắng Lợi và Hà Anh Huy hứa hẹn là điểm nhấn, giúp thế hệ khán giả trẻ tiếp cận gần hơn với những ca khúc về quê hương đất nước”, nhạc sĩ Hồng Kiên nói.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Quân đội - cùng nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ An Hiếu chúc mừng NSƯT Vũ Thắng Lợi.

Từng hợp tác nhiều lần với Vũ Thắng Lợi, tới Mùa chim én bay, nhạc sĩ Hồng Kiên càng thấy rõ tinh thần lao động nghệ thuật khắt khe của Vũ Thắng Lợi. Sự khó tính, kỹ lưỡng cũng giúp nghệ sĩ biến những điều tưởng chừng khô khan trở nên tinh tế hơn. Với sự góp mặt của Dàn nhạc giao hưởng Quân đội, anh tin tưởng nguồn năng lượng âm nhạc mạnh mẽ và đầy cảm xúc sẽ được truyền tải trọn vẹn đến người nghe.

Dù bị dồn ép hỏi về bài toán tài chính, NSƯT Vũ Thắng Lợi vẫn không chịu hé lời nào. Anh nói rằng tự tin làm nghề với tâm thế ăn quả nhớ kẻ trồng cây, dùng chính những thành quả âm nhạc đã gặt hái được để tái đầu tư vào những sản phẩm chất lượng hơn. Không xem đây là sự thua lỗ, ngược lại anh cảm thấy trách nhiệm to lớn và niềm tự hào của nghệ sĩ được cống hiến những giá trị tử tế cho âm nhạc nước nhà.

Khi được hỏi về việc có tiếp tục đưa vợ lên sân khấu như các show diễn trước, Vũ Thắng Lợi chưa dám trả lời và phải “xin ý kiến”. Anh cũng tiết lộ một tác phẩm đặc biệt trong đêm nhạc - toàn bộ khán giả sẽ được hòa giọng cùng dàn nhạc giao hưởng dưới một màn chỉ huy độc đáo.