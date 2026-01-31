Trưng bày bảo vật quốc gia 'Gióng' và 60 tác phẩm về ngựa

TPO - Trong nghệ thuật tạo hình, ngựa là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Nhiều tác phẩm mỹ thuật nổi tiếng về ngựa được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 30/1-1/3.

Triển lãm chuyên đề Ngựa trong nghệ thuật tạo hình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu 60 tác phẩm được tuyển chọn về hình tượng ngựa.

Tại triển lãm, công chúng có dịp chiêm ngưỡng những sáng tác đa dạng về loại hình và chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, tranh giấy, gỗ, đất nung, gốm… do nhiều thế hệ nghệ nhân dân gian và nghệ sĩ tạo hình Việt Nam thực hiện. Loạt tác phẩm trải dài từ thời kỳ mỹ thuật Đông Dương, mỹ thuật kháng chiến đến nghệ thuật đương đại.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Nguyễn Anh Minh - nói về hình tượng ngựa trong hội họa.

Phát biểu khai mạc hôm 30/1, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Nguyễn Anh Minh - khẳng định trong nghệ thuật tạo hình, ngựa đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác đặc biệt. Ngựa cũng là con giáp được thể hiện thành công bởi nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng.

Hình tượng ngựa cũng gắn liền với tinh thần anh hùng và ý chí dân tộc quật cường, tiêu biểu là hình ảnh Thánh Gióng trong các tác phẩm của Nguyễn Tư Nghiêm, Ngô Mạnh Lân, Trần Khánh Chương.

Gióng (sơn mài) của tác giả Nguyễn Tư Nghiêm thể hiện chủ đề anh hùng dân tộc Thánh Gióng bằng ngôn ngữ tạo hình của nghệ thuật lập thể, vị lai.

Trong đời sống đồng bào vùng cao, ngựa là người bạn đồng hành thân thiết, được khắc họa sinh động qua các tác phẩm của Tô Ngọc Vân, Nguyễn Văn Tỵ, Bùi Xuân Phái. Giai đoạn kháng chiến, hình ảnh ngựa sát cánh cùng chiến sĩ, đặc biệt bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm Ngựa trong nghệ thuật tạo hình trưng bày loạt tác phẩm nổi tiếng như hai bức bảo vật quốc gia Gióng của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm và Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc của danh họa Dương Bích Liên.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿﻿ Công chúng chiêm ngưỡng tác phẩm tiêu biểu.

Hình ảnh những chú ngựa bên cạnh Bác Hồ cũng được khắc họa đặc sắc qua tác phẩm Rời lều cỏ Bác tiếp tục hành quân, của họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm, Bác Hồ đi công tác của họa sĩ Nguyễn Thụ, Việt Bắc mùa xuân của họa sĩ Giang Tô.

Tham quan triển lãm vào ngày 30/1, NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam - khẳng định ngựa hiện lên không chỉ như một vật nuôi thân thuộc, hữu ích trong lao động và chiến đấu mà còn là biểu tượng nghệ thuật giàu cảm xúc, phản ánh chiều sâu truyền thống và hơi thở của thời đại.