Á hậu Thúy Vân kể nhịn ăn sáng lấy tiền mua báo

TPO - "Ngày xưa Vân dành tiền ăn sáng để mua báo rồi chuyền các bạn trong lớp cùng đọc...”, Á hậu Thúy Vân kể.

.

Sáng 28/1, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TPHCM) diễn ra tọa đàm chủ đề Báo Xuân tiến bước thời đại số.

Tham gia buổi trò chuyện bàn tròn, các nhà nghiên cứu, nhiều cây bút dày dạn trong làng báo chia sẻ câu chuyện phản ánh dòng chảy lịch sử báo chí Việt Nam giao hòa với nền văn hóa truyền thống dân tộc Việt mỗi khi Tết đến, xuân về cũng như nhìn nhận, đánh giá về vai trò số hóa tư liệu báo xuân xưa và nay…

Khẳng định giá trị vật chất, tinh thần mà những tờ báo mang lại, Á hậu Thúy Vân cho biết báo chí luôn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn. Cô chia sẻ lúc nhỏ rất thích đọc báo và đã có bài thơ đăng báo Nhi đồng từ khi 6 tuổi.

img-6667.jpg
Á hậu Thúy Vân chia sẻ tuổi thơ gắn bó với báo chí. Ảnh: Ngô Tùng.

“Ngày xưa Vân dành tiền ăn sáng để mua báo, rồi chuyền các bạn trong lớp cùng đọc. Sau này, khi có cơ hội tham gia các cuộc thi, Vân có cơ hội xuất hiện trên các mặt báo”, Á hậu Thúy Vân kể.

Theo Á hậu, từ lâu cô xem báo chí chính thống như một kênh tiếp nhận kiến thức khoa học, xã hội đến tâm sinh lý lứa tuổi... Đặc biệt, báo chí không chỉ là kênh tiếp thu tri thức mà còn là kênh lưu trữ tư liệu, là kỷ niệm tuyệt vời cho gia đình. Bởi cứ báo nào đăng hình Thúy Vân là mẹ cô lại mua 50-100 tờ phát cho bà con dòng họ, bày tỏ niềm tự hào về con gái.

Cũng theo Á hậu Thúy Vân, trong hành trình nghiên cứu về văn hóa hiện nay, cô xem những tờ báo là những nguồn tư liệu quý giá khi cần ghi nhận, liên hệ đến những trường hợp điển hình, cuốn sách đã xuất bản hay đề tài nghiên cứu khoa học.

“Khi nghiên cứu qua sách báo, mình sẽ biết thời điểm đó những chuyện gì xảy ra, mình sẽ được đào sâu hơn”, cô chia sẻ.

z7476388343401-9d69b835de2e323581200c540f783ff9.jpg
Á hậu Thúy Vân chia sẻ hình ảnh cô trên trang bìa báo Đồng Nai trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nàng hậu là Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM giai đoạn 2022-2024.
img-6641.jpg
Nhà báo Trung Nghĩa trao đổi những nét đổi thay của báo xuân.

Cũng gắn bó với những ấn phẩm báo chí ngay từ nhỏ, nhà báo Trung Nghĩa cho biết thuở bé, ba mẹ anh thường xuyên mua sách báo cho con đọc và trong đó có những tờ báo xuân. Bản thân anh cũng đã được đăng một mẩu tin trên báo xuân khi còn là học trò.

“Lúc đó tôi đã vui mừng khôn tả và nhảy cẫng lên. Cảm xúc ấy, niềm vui ấy không bao giờ phai nhạt. Cho đến bây giờ khi được đăng bài trên báo xuân mình vẫn nhớ lại niềm hạnh phúc, niềm vui khi xưa. Và rõ ràng đây là niềm vinh hạnh đối với mỗi tác giả khi được góp sức vào số báo xuân, đồng thời cũng mang đến món quà tinh thần cho bạn đọc”, nhà báo Trung Nghĩa chia sẻ.

img-6733.jpg
Buổi trò chuyện còn có sự xuất hiện thú vị của một nhân vật từng góp mặt trên bìa ấn phẩm báo Xuân Mực Tím Canh Ngọ (1990). Đó là anh Lê Quang Vĩnh Linh (thứ hai từ phải qua), con trai cả của liệt sĩ Lê Quang Lộc.
img-6595.jpg
Bạn đọc theo dõi triển lãm các tờ báo xuân xưa và nay.
Ngô Tùng
