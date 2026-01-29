Sân khấu đỉnh cao vẫn cần cao... 'chiêu'

TP - Không concert nào kém chỉn chu mà thu hút khán giả. Mỗi màn trình diễn của nghệ sĩ đều được dàn dựng công phu, âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu đều phải “đỉnh nóc kịch trần”, làm khán giả “tan chảy” trong tiệc âm nhạc. Nhưng “đại tiệc” diễn ra với tần suất cao, dần khiến “thượng đế” mệt, nhà sản xuất cũng bắt đầu phải đầu tư nhiều hơn nữa.

Mời khán giả bát phố cùng thần tượng

Cuối năm 2025, Y-Concert tạo “bom tấn” khi hút tới hơn 90.000 khán giả với thời lượng kéo dài vô địch (hơn 10 tiếng liên tục). Ngay những nghệ sĩ thâm niên trong nghề như chị đẹp Minh Tuyết cũng nhiệt tình chia sẻ hình ảnh từ Y-Concert với sự hứng thú và tự hào vì được góp mặt. Ngay cả người làm nghề cũng mong muốn được bung xõa hết năng lượng, chẳng qua họ chưa có cơ hội. Nay thời đã tới. Nếu không có sự bùng nổ của concert thì không có sự “tái sinh” của những nghệ sĩ đã bước qua đỉnh cao như Minh Tuyết.

Nhưng người được lợi hơn cả chính là khán giả. Không cần chờ BlackPink hay G-Dragon tới Việt Nam, khán giả mới được sắm sửa đi “trẩy hội” và ngắm pháo hoa. Bây giờ, hầu như tháng nào cũng có hội, pháo hoa tưng bừng.

Nếu xét về độ cuồng nhiệt, khán giả Việt chắc chắn được xếp hạng cao so với khán giả các nước khác. Chẳng qua, trước đây, họ chưa có cơ hội bộc lộ. Nếu ngày trước, phần thưởng cho mỗi phần trình diễn của nghệ sĩ chỉ là tiếng vỗ tay từ khán giả, bây giờ hàng ngàn “thượng đế” hú hét, nhảy theo, hát theo thần tượng. Ai đứng im, ngồi im suốt buổi khi “đu” concert lại bị xếp vào dòng… người lạ. “Lửa” trên sân khấu và dưới khán đài đã được thắp lên từ chính những concert đỉnh cao. Nhưng khi khán giả thường xuyên thưởng thức “đại tiệc” thì sức hút của “đại tiệc” cũng giảm.

Ngay lúc này, khán giả lại sắp sửa đón Đấu trường sấm với quảng cáo “kiệt tác ánh sáng và gió”. Đấu trường sấm hội tụ dàn anh tài, anh trai, em xinh, tân binh: Soobin Hoàng Sơn, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Dương Domic, Bích Phương, Rhyder… Và những “phù thủy” phía sau sân khấu như tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, “thần đèn” Long Kenji… Để tăng sức hút, Đấu trường sấm tung chiêu Lên sấm bus (bus tour).

Được ngồi cùng thần tượng trên chuyến xe bus bát phố là khao khát của nhiều fan trẻ. Đây là hình thức giúp nghệ sĩ và khán giả thêm độ thân thiết, gần gũi và cũng là “chiêu” kích thích bán vé. Không chỉ có các Idol trên chuyến xe bát phố, Lên sấm bus còn mời cả các hoa hậu. Thế mà nhiều khán giả vẫn dự đoán Đấu trường sấm khó đạt trạng thái hết vé. Vì đại nhạc hội quy tụ những anh trai, anh tài, em xinh không còn mới mẻ, hấp dẫn.

Lên sấm bus của Đấu trường sấm bát phố Hà Nội.

Tần suất chạy “sô” của Soobin, Quang Hùng MasterD… đang báo hiệu “hơi nhiều”. Cứ nhìn Sơn Tùng M-TP thì thấy. Cả năm 2025 không concert cá nhân, không sản phẩm mới vẫn cán đích vị trí thứ 2 trong top 10 nhân vật ảnh hưởng trên mạng xã hội. Lên sân khấu Sơn Tùng M-TP chỉ trình diễn Không phải dạng vừa đâu, một bài hát cũ, cũng khán giả trẻ vẫn phát cuồng. Tiết chế xuất hiện chính là “chiêu” giữ sức nóng của những ngôi sao như Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng M-TP…

Giải bài toán lỗ, lãi

Người vừa được Giải thưởng Tinh hoa Việt tôn vinh ở hạng mục ca sĩ của năm chính là Hòa Minzy. MV Bắc Bling của cô cũng được vinh danh MV của năm tại giải thưởng này. Hiện tại, Hòa Minzy đang bận rộn với dự án cá nhân mà cô gọi là “fan concert”. Một năm thắng lợi rực rỡ biến Hòa Minzy thành một trong những cái tên đình đám của làng giải trí nhưng việc bán hết toàn bộ vé fan concert vẫn không phải chuyện dễ dàng. Cô đã công bố lịch trình, thời gian sự kiện và các quy định trong fan concert Bắc Bling. Những người hay “đu” concert chỉ cần liếc lịch trình đã ưng, bởi không khác gì một buổi hòa nhạc thường thấy, chứ không phải một cuộc fan meeting thông thường: có đổi vòng tay, có cả tổng duyệt trước buổi biểu diễn chính thức…

Ngay từ đầu Hòa Minzy đã tung giá vé khiến fan bất ngờ vì khá rẻ - cao nhất 4 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Giá vé mềm cũng là một chiêu hút khán giả. Cách đây gần 1 tuần Hòa Minzy đã thông báo bán hết toàn bộ hạng vé ngồi, chỉ còn 2 khu đứng. Chính chủ thốt lên sung sướng: “trộm vía”. Việc bán vé fan concert Bắc Bling diễn ra tương đối suôn sẻ cũng nhờ những đồng nghiệp thân thiết của Hòa Minzy dụng tâm. Chẳng hạn, Đức Phúc chia sẻ công khai trên trang cá nhân việc bỏ 50 triệu đồng mua 100 vé đứng ủng hộ. Đã vậy, anh còn hé lộ đoạn chat với “chị ruột” Hòa Minzy trong đó có thông tin fan concert được đầu tư lớn với màn bắn pháo hoa như đêm giao thừa ngốn cả núi tiền. Đây là việc hé lộ thông tin có chủ ý nhằm quảng cáo cho fan concert của Hòa Minzy. Có tài khoản gợi ý cô nên mở đợt giảm giá. Hòa Minzy tiết lộ “lỗ lắm rồi không thể nào giảm giá thêm được”. Bình luận cứ tưởng vu vơ nhưng đánh thẳng vào trái tim khán giả cũng như những người theo dõi fan concert Bắc Bling. Một nghệ sĩ đã “tất tay” trong “đại tiệc” lẽ nào người được thưởng thức chúng lại dửng dưng? Đêm muộn ngày 27/1, trước thềm fan concert vài ngày, Hòa Minzy thông báo bán hết toàn bộ các hạng vé.

Hòa Minzy liên tiếp được xướng tên ở nhiều giải thưởng và đón tin vui “sold out” toàn bộ vé fan concert Bắc Bling.

Chiêu Lên sấm bus (bus tour) của concert Đấu trường sấm tưởng mới nhưng không hẳn. Đó là “chiêu” cũ được nâng cấp. Từ thời bao cấp, một chương trình văn công hay chiếu phim sắp diễn ra người ta vẫn dùng loa thông báo khắp đầu làng, cuối xóm. Ngay bây giờ chương trình xiếc dành cho thiếu nhi vẫn thuê người chạy xe gắn loa qua nhiều con phố và ngõ để loan tin. Ngay thời sao ca nhạc hải ngoại đổ bộ vào thị trường Việt Nam, bầu sô Hoàng Tiến đều cho dán quảng cáo chương trình trên nhiều phương tiện lưu thông đường bộ.

Chấp nhận lỗ để làm concert không chỉ riêng Hòa Minzy. All-Rounder của Soobin “sold out” toàn bộ vé và giá vé cao nhưng cha Soobin và những fan thân thiết nói rằng “khó có lãi”, thậm chí phải bù lỗ. Vì để khán giả được mãn nhãn, mãn nhĩ thì người “đãi tiệc” phải chi nhiều. Phương Mỹ Chi còn mạnh tay “đãi tiệc” miễn phí. Đó đều là “chiến thuật” của các “ngôi sao”. Thiệt là chỉ là thứ nhìn thấy, thực chất họ đều lãi. Một khán giả bình luận về fan concert lỗ vốn của Hòa Minzy: “Lãi tình cảm quá trời”. Nghệ sĩ muốn giữ được sức nóng, cần khán giả ủng hộ. Chính nhờ những concert lỗ vốn, các “sao” mở rộng lượng khán giả hâm mộ và củng cố tình cảm của những fan đã gửi niềm tin cho họ bấy lâu.