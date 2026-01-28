Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Xử phạt ban tổ chức Tìm kiếm Ngôi sao nhạc Việt 2025

Ngọc Ánh
TPO - Công ty K.T.H. bị xử phạt 25 triệu đồng khi tổ chức cuộc thi không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Ngày 28/1, Công an TPHCM cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp mạo danh cơ quan chức năng khi tổ chức các cuộc thi tài năng, vinh danh doanh nhân, sự kiện giải trí.

Điển hình, Công ty TNHH tổ chức sự kiện K.T.H bị xử phạt 25 triệu đồng về hành vi tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận, khi đơn vị này tổ chức cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao nhạc Việt năm 2025. Công ty TNHH K.T.H bị buộc thu hồi toàn bộ ấn phẩm vi phạm.

Cơ quan an ninh làm việc với đại diện công ty tổ chức sự kiện đã mượn danh cơ quan Nhà nước. Ảnh: Công an TPHCM.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, một số công ty tự ý sử dụng tên gọi, logo của các cơ quan cơ quan Nhà nước, cơ quan báo chí uy tín trên banner, giấy mời khi chưa được phép với mục đích tạo uy tín giả, nhằm lợi dụng lòng tin của người dân đối với Nhà nước.

Hành vi này khiến công chúng tin rằng chương trình có quy mô quốc gia hoặc được Nhà nước bảo trợ pháp lý, qua đó thu hút thí sinh và doanh nghiệp với mức phí cao, bán vé và kêu gọi tài trợ bất chính.

Giải Ngôi sao nhạc Việt do công ty dùng tên của cơ quan Nhà nước. Ảnh: Công an TPHCM.

Từ tình hình trên, Công an TPHCM khuyến nghị người dân và các tổ chức kiểm tra kỹ tính pháp lý, văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền trước khi tham gia hoặc tài trợ cho bất kỳ sự kiện nào. Mọi hành vi sử dụng trái phép danh nghĩa, logo cơ quan nhà nước đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ngọc Ánh
