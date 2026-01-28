Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Quảng Ninh đặt tham vọng thành trung tâm sự kiện quốc tế

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quảng Ninh đặt mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm mới tổ chức các sự kiện âm nhạc, điện ảnh, giao lưu văn hóa, lễ hội quốc tế, cùng hệ sinh thái hội nghị, hội chợ, triển lãm, MICE mang tầm vóc khu vực và toàn cầu.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Quảng Ninh định vị phát triển du lịch dựa trên lợi thế tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và hạ tầng ngày càng đồng bộ, đồng thời mở rộng vai trò cửa ngõ kết nối du lịch của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước ra khu vực, thế giới theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển du lịch bốn mùa.

77730.jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng thu hút hơn 50.000 khán giả.

Các chỉ tiêu đến năm 2030 được đặt ra ở mức cao, tỉnh phấn đấu đón trên 26 triệu lượt khách, trong đó khoảng 9 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch khoảng 158.000 tỷ đồng, qua đó củng cố vai trò du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn bền vững và tạo thêm hàng chục nghìn việc làm trong chuỗi dịch vụ.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm du lịch kết nối toàn cầu, điểm đến hàng đầu thế giới dựa trên định vị thương hiệu vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long là thiên đường cảnh quan, phát triển hài hòa giữa các hệ sinh thái kinh tế, xã hội, môi trường gắn với chuẩn mực chất lượng sống và môi sinh quốc tế.

Để hiện thực hóa khát vọng “điểm hẹn sự kiện quốc tế”, đề án nêu nhóm nhiệm vụ phát triển sản phẩm chất lượng cao, đẳng cấp thế giới và thúc đẩy kinh tế đêm, hình thành trung tâm du lịch và giải trí về đêm, đồng thời chủ động tiếp cận UNESCO để hướng tới đăng cai các hội nghị, hội thảo về phát triển du lịch tại các di sản thế giới, qua đó nâng tầm thương hiệu điểm đến.

Quảng Ninh đề xuất nghiên cứu cơ chế thuận lợi hơn cho khách quốc tế qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trong đó có nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách thị thực và tạo điều kiện phát triển các đường bay thuê bao chuyến kết nối trực tiếp tới các thị trường quốc tế.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #sự kiện quốc tế #du lịch #Hạ Long #hội nghị #lễ hội #giải đấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục