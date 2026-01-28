Quảng Ninh đặt tham vọng thành trung tâm sự kiện quốc tế

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Quảng Ninh định vị phát triển du lịch dựa trên lợi thế tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và hạ tầng ngày càng đồng bộ, đồng thời mở rộng vai trò cửa ngõ kết nối du lịch của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước ra khu vực, thế giới theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển du lịch bốn mùa.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng thu hút hơn 50.000 khán giả.

Các chỉ tiêu đến năm 2030 được đặt ra ở mức cao, tỉnh phấn đấu đón trên 26 triệu lượt khách, trong đó khoảng 9 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch khoảng 158.000 tỷ đồng, qua đó củng cố vai trò du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn bền vững và tạo thêm hàng chục nghìn việc làm trong chuỗi dịch vụ.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm du lịch kết nối toàn cầu, điểm đến hàng đầu thế giới dựa trên định vị thương hiệu vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long là thiên đường cảnh quan, phát triển hài hòa giữa các hệ sinh thái kinh tế, xã hội, môi trường gắn với chuẩn mực chất lượng sống và môi sinh quốc tế.

Để hiện thực hóa khát vọng “điểm hẹn sự kiện quốc tế”, đề án nêu nhóm nhiệm vụ phát triển sản phẩm chất lượng cao, đẳng cấp thế giới và thúc đẩy kinh tế đêm, hình thành trung tâm du lịch và giải trí về đêm, đồng thời chủ động tiếp cận UNESCO để hướng tới đăng cai các hội nghị, hội thảo về phát triển du lịch tại các di sản thế giới, qua đó nâng tầm thương hiệu điểm đến.

Quảng Ninh đề xuất nghiên cứu cơ chế thuận lợi hơn cho khách quốc tế qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trong đó có nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách thị thực và tạo điều kiện phát triển các đường bay thuê bao chuyến kết nối trực tiếp tới các thị trường quốc tế.