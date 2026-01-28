Họa sĩ Phan Anh Thư: Chọn con đường khó để đi xa hơn

25 bức chân dung trong triển lãm “Em 25” đánh dấu mốc trưởng thành của họa sĩ trẻ Phan Anh Thư. Vẫn đong đầy sự phóng khoáng, nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng mỗi tác phẩm cho thấy sự chín chắn, nghiêm túc hơn với đam mê hội họa mà Phan Anh Thư đã bền bỉ theo đuổi trong thời gian qua.

Coi áp lực như động lực để trưởng thành

Phan Anh Thư vừa giới thiệu với công chúng 25 bức chân dung. Đó là 25 nhân vật, 25 câu chuyện đúc kết trong hành trình trưởng thành cả về hội họa lẫn đời sống. Triển lãm Em 25 ghi dấu tuổi 25 rạng rỡ, giàu năng lượng của Phan Anh Thư.

“Tôi xem triển lãm như một sự kiện, một cột mốc để bản thân chuyên nghiệp hơn, nghiêm túc hơn với hành trình nghề nghiệp đã chọn. Mở triển lãm đầu tay ở tuổi 25 không phải là sự liều lĩnh, mà là kết quả sau thời gian dài cố gắng, khổ luyện về chất liệu”, Phan Anh Thư nói.

Sự khổ luyện Thư nhắc đến chính là việc làm chủ màu nước - một trong những chất liệu khó tiếp cận nhất với người cầm cọ, đòi hỏi tính kiên trì, bền bỉ.

“Màu nước là chất liệu tôi sợ nhất, nhưng thay vì né tránh tôi chọn là chất liệu đầu tiên theo đuổi. Cái gì mình càng sợ lại càng muốn chinh phục. Theo đuổi, đối diện với nỗi sợ cũng là cách để đối thoại với chính mình. Màu nước khiến tôi phải học cách kiểm soát độ khô của giấy, độ ẩm của màu, đo độ gió và không có cơ hội sửa sai, che lấp khuyết điểm trong khi sáng tác. Đó cũng là hành trình vượt qua giới hạn chính mình”, Phan Anh Thư nói.

Một trong những bức chân dung xuất hiện tại triển lãm Em 25 của họa sỹ trẻ Phan Anh Thư

Không tính tới chất liệu màu nước, chọn chân dung để tập hợp các tác phẩm cho triển lãm cũng là cách Phan Anh Thư muốn làm khó chính mình. “Màu nước là người bạn khá phù hợp với tôi trong thời điểm hiện tại. Trong tương lai tôi không muốn giới hạn bản thân bởi bất cứ chất liệu, đề tài gì. Vẽ bằng chất liệu gì không quan trọng, điều cần quan tâm hơn cả chính là nội dung muốn truyền tải”, Thư nói.

Triển lãm cá nhân đầu tiên ở tuổi 25 cũng là một trong những niềm ước ao của người cầm cọ, song cô không nặng nề xem đó như thành tựu lớn lao. Với Thư, Em 25 là “lễ trưởng thành”. Năm 2023, Phan Anh Thư tổ chức triển lãm tranh thiện nguyện Em. Những nghi ngại ban đầu về “người đẹp vẽ tranh” dần tan biến. Sự nỗ lực và thành quả của Em 25 được giới làm nghề ghi nhận.

Giám tuyển Lý Đợi đánh giá, đến với triển lãm Em 25, hoàn toàn có thể nói Phan Anh Thư đã tốt nghiệp bộ môn màu nước, đạt hạng khá, đã bắt đầu trở thành họa sĩ của vật liệu này. “Suốt 4 năm qua - dài gần bằng thời gian học đại học mỹ thuật chính quy - Phan Anh Thư đã liên tục học hỏi, rèn luyện với màu nước, để ngày càng làm chủ hơn trong cảm nhận và sáng tác. Sự rèn luyện này có thể được nhìn thấy qua khoảng 500 bức đã vẽ, trong đó có hơn 250 bức đã được bán và có 2 cuộc bày cá nhân”, ông nhận định.

Phan Anh Thư và hành trình trực họa xuyên Việt

Thư trải qua hành trình xuyên Việt từ Tây Bắc tới Tây Nguyên để trực họa, thậm chí mở rộng sang nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Giám tuyển Lý Đợi cho rằng sự rèn luyện còn được nhìn thấy qua việc Phan Anh Thư bắt đầu ngẫm ngợi nhiều hơn về việc vẽ, về tìm cách kể câu chuyện cho rung động, sâu lắng, chứ không chỉ rèn luyện đơn thuần về kỹ thuật.

Phan Anh Thư hạnh phúc vì nhận được sự phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, được một số nhà sưu tập để mắt. Được chú ý từ sớm dẫu thế cũng đem lại áp lực cho họa sĩ trẻ. “Tôi tin rằng mọi áp lực giúp mình trưởng thành hơn, cân đo đong đếm kỹ lưỡng từng cột mốc trên hành trình sắp tới. Thực ra tôi xem đó là động lực”, Phan Anh Thư bày tỏ.

Hội họa - con đường đúng đắn và thử thách

Trước khi gắn bó với hội họa, Phan Anh Thư từng thử sức và ghi dấu ở lĩnh vực người mẫu, hoa hậu. Tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất, thử sức với nhiều công việc khác nhau song cô đã biết chắc mình không theo đuổi danh hiệu nào khác ngoài danh xưng họa sĩ.

Nữ họa sĩ xinh đẹp, phóng khoáng yêu tự do song Phan Anh Thư lại ý thức vào hội nghề nghiệp rất sớm. Năm 23 tuổi, cô trở thành hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM. “Tôi may mắn được tiếp xúc gặp gỡ nhiều họa sĩ danh tiếng. Được kết nạp vào hội nghề nghiệp cũng mang lại những cơ hội va đập với các hoạt động nghề nghiệp như trại sáng tác, giao lưu và đánh giá chuyên nghiệp hơn. Lựa chọn này cũng cho tôi được tiếp xúc, đối thoại với nhiều thế hệ họa sĩ, nhiều cây đa, cây đề để học hỏi. Điều này thực sự cần thiết cho hành trình theo đuổi hội họa chuyên nghiệp”, Phan Anh Thư nói.

Phan Anh Thư may mắn được đi đây đi đó, không chỉ là ngắm nhìn thế giới mà còn được lắng nghe, đối thoại. Nhờ hành trình xuyên Việt vẽ tranh ấy, cô thay đổi hoàn toàn nhận thức về đời sống. “Đi và vẽ phong cảnh ở từng vùng miền, mỗi nơi đặt chân đến tôi đều lắng nghe từng câu chuyện và thấy văn hóa lịch sử Việt Nam vô cùng đa dạng. Dẫu mỗi sắc tộc có nét văn hóa đặc trưng, nhưng người Việt Nam tựu trung luôn bền bỉ, chịu thương chịu khó. Tôi cũng gặp gỡ nhiều em nhỏ. Các em cho tôi nhiều cảm hứng sáng tác”, Phan Anh Thư kể.

Trong 25 bức chân dung, phảng phất có hình bóng họa sĩ Phan Anh Thư phóng khoáng và luôn muốn lan tỏa hạnh phúc tới cộng đồng. Trong những chuyến đi tới những vùng đất hẻo lánh, Thư ấn tượng với đám trẻ tròn xoe mắt nhìn một cô gái ở độ tuổi đôi mươi được thong dong vẽ tranh. Có những đứa trẻ lần đầu tiên biết tới hộp màu vẽ. Chính những khoảnh khắc ấy nhen lên trong cô niềm vui, ước vọng lan tỏa hạnh phúc, để những đứa trẻ nơi vùng xa ấy cũng học được cách ước mơ và theo đuổi đam mê cho riêng mình.

Trước triển lãm Em 25, Phan Anh Thư đã ghi dấu ấn với triển lãm thiện nguyện Em ( 2023)

Rõ ràng Phan Anh Thư có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, bằng phẳng hơn, dễ dàng hơn. Nhưng cô lại chọn hội họa. “Đó không phải con đường đi dễ, nhưng tôi hạnh phúc với con đường đúng đắn ấy. Tôi hạnh phúc nhất khi được vẽ. Chỉ khi kể những câu chuyện, truyền tải cảm xúc qua mỗi bức vẽ tôi mới thấy hạnh phúc, được là chính mình. Tôi mong tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng. Tôi ấp ủ nhiều dự định, cực kỳ nghiêm túc với con đường hội họa”, Phan Anh Thư nói.

Sau Em 25, Phan Anh Thư mong công chúng nhớ tới mình là một họa sĩ trẻ. Cô nói rằng không chạy theo số lượng ồn ào, song thầm đặt ra những cột mốc trong sự nghiệp nghiêm túc hơn, khắt khe hơn. Cô mong mỏi mang những câu chuyện Việt Nam, tư tưởng văn hóa Việt Nam ra quốc tế. Có thể gọi đây là tham vọng, song nhìn sâu hơn thì đó chính là năng lượng, nhiệt huyết của một họa sĩ trẻ. Phan Anh Thư đã nghiêm túc trước nhiều lối rẽ nghề nghiệp, xác lập cột mốc để kiên định con đường hội họa giàu màu sắc và cũng không ít thử thách chờ đón.