Y4C: Vì sao Bảo Thắng được lựa chọn cho hành trình “Thắp sáng tri thức 2026”?

P.V

Không phải ngẫu nhiên huyện Bảo Thắng (Lào Cai) được lựa chọn làm điểm đến cho hành trình đầu năm của chương trình Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C. Đằng sau quyết định ấy là sự cân nhắc kỹ lưỡng về bối cảnh giáo dục, điều kiện sống của người dân địa phương và giá trị trải nghiệm mà học sinh có thể nhận được khi đặt chân tới một vùng đất còn nhiều khó khăn.

mua-lua-chin.jpg

Bảo Thắng là huyện miền núi nằm ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh Lào Cai, nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Dù những năm gần đây địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, song tại nhiều thôn, bản, điều kiện hạ tầng, đặc biệt là điện chiếu sáng và cơ hội tiếp cận giáo dục trải nghiệm cho học sinh vẫn còn hạn chế.

“Thắp sáng” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng

Với hành động “Thắp sáng bản làng”, trong khuôn khổ chương trình Thắp sáng tri thức 2026 – Y4C diễn ra từ ngày 31/1-1/2 tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thái Niên không chỉ mang đến những công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, mà còn hướng tới việc thắp lên ánh sáng của tri thức, của hy vọng và của sự kết nối giữa thanh thiếu niên thành thị với cộng đồng vùng cao.

le-hoi-o-lao-cai.jpg

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn Bảo Thắng xuất phát từ mong muốn tạo ra giá trị bền vững, thay vì những hoạt động mang tính hình thức. Các hệ thống đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân, mà còn là “bài học thực địa” về phát triển bền vững, năng lượng xanh và trách nhiệm xã hội cho học sinh tham gia chương trình.

Không gian trải nghiệm giáo dục giàu bản sắc

Bên cạnh hoạt động cộng đồng, Bảo Thắng còn là không gian văn hoá – giáo dục giàu bản sắc để học sinh trải nghiệm Tết vùng cao một cách chân thực. Tại đây, các em sẽ cùng người dân gói bánh chưng, tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng bên ánh lửa trại, trao hơn 50 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

dot-lua-trai.jpg

Những trải nghiệm tưởng chừng giản dị ấy lại mang giá trị giáo dục sâu sắc, giúp học sinh hiểu rằng Tết không chỉ là sự đủ đầy vật chất, mà còn là sự gắn kết, sẻ chia và gìn giữ bản sắc văn hoá.

STEM đến gần hơn với học sinh vùng cao

Một trong những điểm nhấn của hành trình tại Bảo Thắng là Ngày hội “Bệ phóng STEM”, nơi học sinh Y4C trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ vùng cao làm tên lửa nước và tham gia các hoạt động khoa học ứng dụng.

avatar-a4.jpg

Thông qua hoạt động này, tri thức khoa học không còn là khái niệm xa vời, mà trở nên gần gũi, sinh động. Đồng thời, học sinh tham gia Y4C cũng được đặt vào vai trò “người truyền cảm hứng”, từ đó rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm.

Điểm đến của sự gặp gỡ và lan tỏa

Bảo Thắng được lựa chọn không chỉ vì còn khó khăn, mà vì đây là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố để Y4C phát huy trọn vẹn triết lý giáo dục của mình: trải nghiệm thực – hành động thật – giá trị thật.

thi-hoi-dau-nam.jpg

Từ ánh đèn được thắp lên, những lớp học STEM giữa núi rừng, đến bữa cơm ấm áp những món quà Tết nghĩa tình, hành trình tại Bảo Thắng hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn sâu sắc không chỉ với cộng đồng địa phương, mà còn với chính những thành viên của chương trình.

image002.jpg

Thông tin liên hệ và đăng ký

Hotline: 037 241 58 58

Fanpage:Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C

Quét mã QR để đăng ký tham gia chương trình

P.V
#Y4C #Bảo Thắng #giáo dục #bền vững #trải nghiệm #văn hoá #phát triển

