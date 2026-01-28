Chủ tịch nước Lương Cường dự chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng

TPO - Tối 28/1, tại tỉnh Cao Bằng diễn ra chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026) với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Chương trình kết nối 4 điểm cầu gồm Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An, TPHCM, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Cao Bằng có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng…

Tham dự điểm cầu TPHCM có Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh…

Dự chương trình tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Dự chương trình tại điểm cầu Nghệ An có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự chương trình tại điểm cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM. Ảnh: Thế Anh.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Thế Anh.

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó (Cao Bằng), đặt nền móng cho cuộc hồi sinh dân tộc: Xác lập đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và huy động sức mạnh to lớn của nhân dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành chính quyền. Từ điểm khởi đầu ấy, một phương pháp cách mạng đã hình thành và được kiểm chứng bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Cầu truyền hình được tổ chức theo mạch tư duy xuyên suốt “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm ba chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”.

Chương “Đôi tay vạch đường” tập trung làm rõ khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Điểm nhấn của chương trình là việc tổ chức 4 điểm cầu theo mô hình “mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ”. Mỗi điểm cầu không chỉ mang ý nghĩa địa lý, lịch sử mà còn đảm nhiệm một chức năng tư tưởng trong kịch bản, tạo thành một “đường dây” xuyên suốt.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: Quốc Thanh.