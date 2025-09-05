Hoành tráng chương trình chính luận nghệ thuật 'Bản hùng ca chiến thắng'

TPO - Với thông điệp “Mưu lược, trí tuệ và sức mạnh chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”, chương trình chính luận nghệ thuật “Bản hùng ca chiến thắng” khẳng định vai trò của Bộ Tổng Tham mưu là "bộ não quân đội", cơ quan tham mưu chiến lược cơ mật, trọng yếu của Đảng và Quân đội.

Tối 5/9, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật “Bản hùng ca chiến thắng” kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam (7/9/1945 – 7/9/2025).

Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật chính luận "Bản hùng ca chiến thắng". Ảnh: TK

Khẳng định vai trò "bộ não quân đội"

Với thông điệp “Mưu lược, trí tuệ và sức mạnh chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”, chương trình khẳng định vai trò của Bộ Tổng Tham mưu là "bộ não quân đội", cơ quan tham mưu chiến lược cơ mật, trọng yếu của Đảng và Quân đội.

Tại chương trình, khán giả có dịp hiểu hơn về quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Bộ Tổng Tham mưu. Trong đó, có câu chuyện về ngày ra đời của cơ quan tham mưu chiến lược từ chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bắc Bộ Phủ.

Ngày 7/9/1945, tại Bắc Bộ Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu và trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Văn Thái và căn dặn: “Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: Tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng”...

Với biên chế ban đầu chỉ gồm 8 cán bộ, trong đó mới có 2 đảng viên, cùng điều kiện vật chất hết sức ít ỏi, dưới sự lãnh đạo của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên Hoàng Văn Thái, Bộ Tổng Tham mưu đã từng bước trưởng thành, trở thành cơ quan chỉ huy, cơ quan tham mưu chiến lược sắc bén.

80 năm kế thừa và phát huy xuất sắc mạch nguồn mưu lược, trí tuệ quân sự Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu đã viết nên những bản hùng ca chiến thắng vang vọng non sông, hun đúc nên truyền thống “Trung thành - mưu lược, Tận tụy - sáng tạo. Đoàn kết - hiệp đồng, Quyết chiến - quyết thắng”…

Bản hùng ca chiến thắng

“Bản hùng ca chiến thắng” là chương trình được đầu tư công phu, kết hợp chính luận – nghệ thuật, truyền thống – hiện đại, với sân khấu quy mô lớn và sử dụng công nghệ truyền hình tiên tiến. Chương trình có sự đan xen giữa hoạt cảnh, phóng sự, văn nghệ; sân khấu chính tại Hoàng thành Thăng Long với sân khấu trải nghiệm tại các căn cứ cách mạng.

Tham gia biểu diễn với 800 người là nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, cán bộ chiến sĩ quân đội, sinh viên.

Chương trình được đầu tư công phu. Ảnh: TK

Chương trình với thời lượng gần 90 phút, mở đầu với nhạc cảnh "Ngàn năm khí phách cha ông" đã mang đến không gian nghệ thuật hào hùng, đậm chất sử thi. Các nghệ sĩ, diễn viên đã mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, tái hiện từng giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, như liên khúc Hò kéo pháo, Trên đồi Him Lam và Giải phóng Điện Biên; liên khúc tình đồng chí với Đất nước và Tình anh em Việt – Lào – Campuchia.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các nhạc cảnh hoành tráng khác như “Toàn dân đánh giặc”, “Giải phóng miền Nam” với những màn võ thuật, nhảy qua vòng lửa đầy ấn tượng.

Một điểm nhấn, hấp dẫn khác của chương trình là những phóng sự đã đưa khán giả đến với địa danh "Tổng hành dinh nơi đất thiêng - Nhà D67" nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; câu chuyện về "Bộ não chiến lược" giữa núi rừng Việt Bắc, nơi Bộ Tổng Tham mưu từng bước trưởng thành, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.