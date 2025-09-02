Những 'bông hồng thép' trong lễ diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

TPO - Trong sắc đỏ của quốc kỳ tung bay và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, những khối nữ chiến sĩ tiến vào Quảng trường Ba Đình với bước chân chắc khỏe, nhịp đều như một. Hàng ngũ thẳng tắp, khuôn mặt rạng rỡ mà kiên nghị của họ làm nổi bật vẻ đẹp kỷ luật, trí tuệ và bản lĩnh của người lính.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nổi bật trong các khối diễu binh, diễu hành là những “bông hồng thép” thuộc khối nữ chiến sĩ của quân đội và công an.

Khối nữ sĩ quan Quân y

Khối nữ sĩ quan Quân y khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Với khát vọng cống hiến, các nữ sĩ quan Quân y hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam

Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khối Quân nhạc

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Khối nữ chiến sĩ Thông tin

﻿ 80 năm qua, Bộ đội Thông tin luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “Mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Là lực lượng được ưu tiên xây dựng hiện đại, Bộ đội Thông tin quyết tâm bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời - chính xác - bí mật - an toàn”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khối Nữ chiến sĩ biệt động

Những "bông hồng" của khối Nữ chiến sĩ biệt động.

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông

Cảnh sát giao thông là một trong những lực lượng tiên phong được hình thành và hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập nước; những tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tham gia dẫn đường, chỉ huy giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt các tuyến vận tải hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm

Các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng tác chiến, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc, trở thành niềm tự hào của Công an nhân dân và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.



Nữ chiến sĩ đứng trên tháp súng của xe bọc thép chống đạn trong Khối xe đặc chủng Công an nhân dân.

Khối nữ Du kích miền Nam

Du kích miền Nam khoác khăn rằn, đội nón tai bèo, luôn bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, có vai trò quan trọng trong ba mũi giáp công: quân sự, chính trị và binh địch vận; góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thỏa mong ước Bắc Nam sum họp một nhà của Bác Hồ kính yêu.

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam