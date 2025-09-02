Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Hình ảnh quân nhân 4 nước sải bước trên quảng trường Ba Đình

Trọng Tài - Dương Triều - Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc Việt Nam mời các nước bạn bè truyền thống tham dự lễ kỷ niệm và cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã cử những cán bộ, chiến sĩ ưu tú nhất sang Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

z6968710075112-7cd510fe0c6d2d9370137ed9695ab0ba.jpg
z6968710210428-478e0de8284895436dc32fed1e5fc7da.jpg
z6968710090143-6b2383d3262d2588ea827890d37c0ead.jpg
Khối Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.
z6968710210265-9eba1f30046f55ed62b0b94118baf4d9.jpg
z6968242176799-9c6bacec05a6f5872c3f953369019a48.jpg
z6968242176511-3a169fc42dd812a51f968fb81ae167a3.jpg
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga.
z6968710238137-30afa36e600bb31ea020c315447dfcfb.jpg
z6968710170162-89b469503091bcb939048adcc2465140.jpg
Khối Quân đội nhân dân Lào.
z6968710318256-70f537ff35128414299ce3b16d99d3b3.jpg
z6968710317877-9aa8235ca1f0988ac691e902369b72d0.jpg
z6968710373337-5742e4322e692c02453a9eb86239f763.jpg
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 khẳng định ý nghĩa lớn lao và tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới. Đây cũng là dịp để Việt Nam tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới trong các cuộc kháng chiến của đất nước.

Trọng Tài - Dương Triều - Châu Linh
#duyệt binh #Quảng trường Ba Đình #quân đội quốc tế #Việt Nam #đối ngoại #tình hữu nghị #diễu binh

