Chọn người 'gánh vác' sứ mệnh lớn lao

TP - Từ những “kiến trúc sư” mở đường, cũng như thực hiện công cuộc Đổi mới 1986, Việt Nam không chỉ vượt qua khủng hoảng mà còn bước vào quỹ đạo phát triển, gây dựng được cơ đồ, vị thế trên trường quốc tế... Nay, trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới, đất nước cũng cần đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ tầm, đủ tâm, am hiểu khoa học công nghệ và sức mạnh thời đại để gánh vác sứ mệnh đưa đất nước đến hùng cường, thịnh vượng.

Bài học từ những người mở lối

Năm 1986, khi đất nước chìm trong khủng hoảng kinh tế – xã hội, đội ngũ lãnh đạo của Đảng đã mạnh dạn bước qua tư duy cũ, dám nghĩ, dám làm, đề ra đường lối đổi mới, tạo bước ngoặt cho sự phát triển đất nước.

Đó là Tổng Bí thư Trường Chinh, với bước ngoặt “viết lại báo cáo chính trị”, mở đường cho nhận thức mới về nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Tại Đại hội VI của Đảng, lời hiệu triệu “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” của Tổng Bí thư Trường Chinh vang lên ở hội trường Ba Đình đã tạo tiền đề để hình thành ra đường lối đổi mới, dần đưa đất nước vượt qua khó khăn, khủng hoảng.

Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, với “những việc cần làm ngay”, đã khởi xướng các cải cách mạnh mẽ việc tháo gỡ rào cản cơ chế, giải phóng sức sản xuất, mở rộng quyền tự chủ cho cơ sở, thí điểm và củng cố các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, xây dựng cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, mở rộng đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Những quyết sách này đã đưa nông nghiệp từ tập trung sang khoán hộ, kinh tế từ bao cấp sang thị trường, đất nước từ đóng cửa sang hội nhập.

Và đó còn có Thủ tướng Võ Văn Kiệt- người được dân yêu quý gọi bằng những biệt danh như: “Chủ tịch gạo”, “Bí thư xé rào”, luôn tìm cách phá bỏ rào cản để đáp ứng nhu cầu cấp bách của đời sống và sản xuất.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, rồi Thủ tướng Chính phủ, ông chỉ đạo khởi công hệ thống đường dây tải điện 500kV Bắc – Nam, cũng như hàng loạt dự án thủy điện, mở rộng quan hệ ngoại giao với Liên minh châu Âu, ASEAN, bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.

Theo các chuyên gia, ba nhà lãnh đạo trên, không chỉ là những nhà điều hành bộ máy; họ là kiến trúc sư của một thời kỳ lịch sử, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích của Đảng, của đất nước và của Nhân dân. Tất cả đã đặt nền móng cho công cuộc Đổi mới lần thứ nhất, đưa Việt Nam thoát khỏi cơ chế bao cấp, bước vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kết quả, từ một nền kinh tế lạc hậu, thiếu lương thực, thực phẩm, sau 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam (năm 2024) đã đạt trên 470 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

Nâng tầm cán bộ trong kỷ nguyên mới

Bốn mươi năm sau Đổi mới 1986, Đại hội XIV của Đảng được xác định là đại hội lịch sử, đánh dấu Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, theo các chuyên gia, đất nước cần một thế hệ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để kiến tạo sự phát triển.

Theo GS-TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nhân sự là yếu tố hết sức quan trọng của mỗi kỳ đại hội.

“Mọi việc to nhỏ, thực hiện tốt hay kém đều là do cán bộ tốt hay xấu. Đường lối có đổi mới đến mấy chất lượng đến mấy nữa cũng mới chỉ là tư duy thôi, nhưng không có người thực hiện thì cái đổi mới đó cũng chỉ nằm trên giấy thôi. Cho nên, nhân sự Đại hội Đảng là rất quan trọng”, ông Sơn nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” ngày 29/6. Ảnh: Nhandan.vn

Tại Hội nghị Trung ương 12, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là nội dung đặc biệt hệ trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của toàn bộ nhiệm kỳ tới.

Theo Tổng Bí thư, công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”; vì vậy, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng cần phải tiến hành một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch. Việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhìn chung dựa trên cơ sở quy hoạch nhưng không quá cứng nhắc mà cần phải căn cứ vào thực tiễn cụ thể để xem xét, không bỏ sót những nhân tố ngoài quy hoạch nhưng có phẩm chất, năng lực lãnh đạo nổi trội, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới. Đồng thời, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải có giải pháp, biện pháp hiệu quả để hạn chế, sớm khắc phục tình trạng nhân sự vừa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoặc mới được quy hoạch, bổ nhiệm đã phải xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại sự kiện gặp mặt đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; Mẹ Việt Nam anh hùng; tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 31/7, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sẽ gồm 200 ủy viên, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị khóa 14 sẽ có từ 17-19 ủy viên, Ban Bí thư sẽ duy trì từ 11-13 ủy viên. Tỷ lệ ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cả chính thức và dự khuyết với dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi trên 10%, cán bộ nữ 10-12%, cán bộ người dân tộc thiểu số 10-12%. Tổng Bí thư cho rằng những cán bộ được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia trên hết...

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trong thời kỳ chuyển động nhanh, rất nhanh của khoa học, công nghệ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải là những người có khả năng thích ứng, đổi mới tư duy, triển khai công việc với hiệu quả thực sự.

Vì vậy, việc lựa chọn cán bộ cho nhiệm kỳ tới phải dựa vào sản phẩm công việc, vào kết quả cụ thể, chứ không thể dựa vào cảm tính hay các yếu tố hình thức. Đây chính là cách để nâng tầm công tác cán bộ, góp phần quyết định thành công cho nhiệm kỳ mới của Đảng và sự phát triển của đất nước.

Để đất nước hiện thực hóa được các mục tiêu trong kỷ nguyên mới GS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, Nguyên thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần ưu tiên tuyển dụng và phát triển đội ngũ công vụ chuyên nghiệp, thực tài và tận tâm; nuôi dưỡng văn hóa đổi mới, tinh thần trách nhiệm, đồng đội và lãnh đạo kiến tạo.

Đại hội XIV là cột mốc bản lề để đưa Việt Nam bước vào quỹ đạo phát triển nhanh và bền vững. Để biến khát vọng hùng cường thành hiện thực, đất nước cần một thế hệ cán bộ, những người không chỉ là người thực thi nghị quyết, mà là kiến trúc sư của từng địa phương, từng lĩnh vực.

Bài học từ tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới tư duy và hành động của các nhà lãnh đạo như Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt là những gợi mở thiết thực cho Đảng trong việc xem xét lựa chọn đội ngũ cán bộ gánh vác trách nhiệm trong kỷ nguyên mới.