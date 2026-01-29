Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vĩnh biệt nhà văn Mường Mán

Ngọc Ánh
TPO - Nhà văn, nhà thơ Mường Mán là cái tên đầy ấn tượng trong đời sống văn chương Việt Nam. Ông qua đời chiều 28/1, hưởng thọ 79 tuổi.

Theo thông tin từ Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, nhà văn, nhà biên kịch Mường Mán qua đời chiều tối 28/1, hưởng thọ 79 tuổi. Gia đình cho biết lễ tang tổ chức từ 6h sáng 29/1, lễ động quan diễn ra sáng 30/1. Nhà văn được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (TPHCM).

Nhà văn Mường Mán tên thật Trần Văn Quảng, sinh năm 1947 tại Huế.

156515-anh-mm1-20168505.jpg
Chân dung nhà văn Mường Mán.

Từ năm 1974 đến 2005, ông tập trung cho sự nghiệp văn xuôi, với hơn 20 tác phẩm đã xuất bản. Năm 2008 ông về hưu, gác bút để cầm cọ, sau đó hoàn thiện hơn 70 bức tranh. Vẽ tranh là ước mơ của ông từ thời còn học cấp 3. Khi vào làm ở công ty Văn hóa Phương Nam, ngoài biên tập nội dung, nhà văn Mường Mán được giao thêm việc trình bày bìa cho các loại sách từ văn học đến kinh tế, y học.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhận định nhà văn, nhà thơ Mường Mán là cái tên đầy ấn tượng trong đời sống văn chương Việt Nam. Ông viết nhiều tác phẩm được nhiều người biết đến như Lá tương tư, Thương nhớ người dưng, Bâng khuâng như bướm, Khóc nữa đi sớm mai, Hồng Hạ, Kiều Dũng, Ngon hơn trái cấm, Tuần trăng mê hoặc, Mùa thu tóc rối, Bèo nước long đong, Muối trăm năm, Cạn chén tình

Tiểu thuyết Muối trăm năm của ông được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001. "Nghĩ về ông, tôi nghĩ đến sự khiêm nhường sống của một con người, sự lặng lẽ sáng tạo của một nhà văn và sự ấm áp của một tâm hồn", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Nhà phê bình Nguyễn Khắc Phê từng nhận xét trang văn của Mường Mán hầu như không có tiếng bom đạn, không miêu tả trận đánh nào, cũng không thấy những cuộc đấu quyết liệt về ý thức hệ mà đầy ắp tình yêu quê hương, trai gái, vợ con, bạn bè.

622212725-10237331196393253-4349006742785663025-n-9292.jpg
Nhà văn Mường Mán (trái) trong một lần gặp gỡ bạn bè. Ảnh: Nhật Quang.

Nhà văn Mường Mán cũng làm biên kịch một số phim Người trong cuộc (1987), Chuyện ngã Bảy (còn có tên là Tiếng đờn kìm, 1997), Gió qua miền tối sáng (30 tập, 1995), Trăng không mùa (1998).

Nhà văn Đoàn Thạch Biền cũng cho rằng văn chương của Mường Mán nhiều chất thơ và nhiều ý tưởng, nên khi chuyển qua viết kịch bản phim, ông đã thành công.

Năm 2019, nhà văn Mường Mán khai mạc triển lãm tranh mang chủ đề Tuần trăng mê hoặc tại nhà hàng ẩm thực xứ Huế của gia đình ông tại TPHCM. Triển lãm quy tụ 50 bức tranh sơn dầu. Những năm cuối đời, nhà văn ngại gặp gỡ đám đông, có thói quen ngồi ở quán cà phê để vẽ tranh hoặc đàm đạo với bạn bè tri kỷ đến thăm.

Ngọc Ánh
