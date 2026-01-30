Làng hương trầm chạy nước rút cận Tết

TPO - Những ngày này, các làng nghề hương trầm tại Nghệ An tất bật quấn hương, chạy đua với thời gian để kịp hoàn thiện, giao các đơn hàng, đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường ngày Tết.