Làng hương trầm chạy nước rút cận Tết

TPO - Những ngày này, các làng nghề hương trầm tại Nghệ An tất bật quấn hương, chạy đua với thời gian để kịp hoàn thiện, giao các đơn hàng, đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường ngày Tết.
Những ngày cận Tết, cơ sở sản xuất hương trầm của chị Quang Thị Phương Thúy ở xã Quỳ Châu nhộn nhịp hơn thường lệ. Hơn chục lao động miệt mài quấn hương, đóng gói để kịp giao cho thương lái. Đến nay, hơn 40.000 que hương trầm đặt hàng đã được xuất cho các thương lái. “Ngay từ tháng 9 Âm lịch, chúng tôi đã phải chủ động chuẩn bị nguyên liệu, lên kế hoạch sản xuất, huy động thêm nhân công và tăng ca liên tục để kịp hoàn thành các đơn hàng phục vụ thị trường Tết”, chị Thúy cho hay.
Ngoài rễ hương là nguyên liệu chính, các phụ liệu như vỏ quế, hồi, thảo quả, đinh hương, vỏ trầm, bã mía đều phải được phối trộn chuẩn xác.
Phần lõi hương thường được làm từ ruột tre chẻ nhỏ, phơi qua nhiều ngày nắng gió và sương sớm cho đến khi tre khô, giòn. Nhờ vậy, khi thắp, que hương cháy đều, tàn cuộn tròn đẹp mắt mà không bị gãy ngang.
Theo người dân làng nghề, công đoạn quấn hương không bỏ quá nhiều sức, song đòi hỏi thuần thục để cây hương khi thắp sẽ cháy đến tận chân, không bị cháy nửa chừng, tàn hương uốn cong đẹp mắt.