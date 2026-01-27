Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh gốc trầm 500 tuổi ở miền núi Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Tại khu vực đền Cây Chay (Hà Tĩnh) có gốc cây trầm hương quý hiếm cao khoảng 25m, tuổi đời ước chừng 500 năm. Cây được xếp vào nhóm những cây trầm quý hiếm, đồng thời là cây có tuổi đời được đánh giá lâu năm nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cận cảnh gốc trầm 500 tuổi ở miền núi Hà Tĩnh. (Clip: Hoài Nam)
tp-cay.jpg
Khu di tích lịch sử cách mạng Rôộc Cồn tọa lạc tại xóm Bình, xã Phú Phong, huyện Hương Khê cũ (nay thuộc xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), gồm hai địa điểm là Rôộc Cồn và đền Cây Chay. Trong khuôn viên ngôi đền Cây Chay, không gian được bao phủ bởi nhiều cây xanh cổ thụ có tuổi đời từ vài chục đến hàng trăm năm, tạo nên vẻ cổ kính và linh thiêng.
tp-chaks.jpg
Nổi bật giữa quần thể ấy là cây trầm hương cao khoảng 25m, gốc cây có chu vi 2,6m, tán lá vươn rộng hơn 11m.
tp-cay-hgdjkk.jpg
tp-cay-0rhk.jpg
Theo lời kể của các bậc cao niên trong vùng, cùng với các tư liệu và kết quả khảo sát thực tế, cây trầm hương này được xác định có tuổi đời ước tính trên 500 năm.
tp-chnsjsks.jpg
Ông Nguyễn Kim Bằng (54 tuổi, trú tại xã Hương Khê), người trực tiếp trông coi và bảo vệ đền Cây Chay, cho biết cây trầm hương cổ thụ này sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên tại khu vực đền. Theo ông, qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và nhiều trận mưa bão lớn, không ít cây cối xung quanh đã gãy đổ, nhưng cây trầm hương vẫn hiên ngang đứng vững. Để gìn giữ “báu vật” quý giá ấy, ban quản lý đền cùng bà con địa phương đã dựng khung sắt, giăng thép gai bao quanh nhằm bảo vệ cây, tránh bị kẻ xấu xâm hại hay chặt trộm.
tp-cau-65.jpg
tp-hoai-tram.jpg
Xung quanh gốc cây, nhiều bụi dương xỉ xanh mướt mọc chen nhau, thân cây lại được lớp rêu phong phủ kín, càng làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của cây trầm hương cổ thụ.
tp-cay-0383.jpg
Đối với cây cổ thụ này, nhiều người am hiểu và có kinh nghiệm trong nghề trầm nhận định rằng phần thân cây đã sớm hình thành trầm quý, qua đó khẳng định giá trị sinh học đặc biệt và hiếm có của cây.
tp-den-kshs.jpg
tp-cay-208330.jpg
Khu di tích gắn liền với mảnh đất từng chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân Hương Khê, nơi không ít tấm gương anh dũng đã hy sinh trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930–1931). Trong giai đoạn ấy, đền Cây Chay là địa điểm quan trọng, được sử dụng để cất giấu tài liệu, in ấn truyền đơn và làm nơi hội họp của Đảng bộ Hương Khê.
tp-hoai-cay.jpg
Những năm qua, ngôi đền đã được chính quyền địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tu bổ, tôn tạo, trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng.

Ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho biết cây trầm hương tại đền Cây Chay được xếp vào nhóm những cây trầm quý hiếm, đồng thời là cây có tuổi đời được đánh giá lâu năm nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cây trầm tại đền được xem là cây "trầm tổ". Vào tháng 10/2025, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận cây trầm hương tại đền Cây Chay là Cây Di sản Việt Nam. Bên cạnh việc triển khai các biện pháp bảo vệ, địa phương đang tiến hành nhân giống từ hạt của cây trầm hương hơn 500 năm tuổi nhằm gìn giữ và bảo tồn nguồn gen quý hiếm này.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Trầm hương #trầm 500 năm tuổi #đền Cây Chay

