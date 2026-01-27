Cận cảnh gốc trầm 500 tuổi ở miền núi Hà Tĩnh

TPO - Tại khu vực đền Cây Chay (Hà Tĩnh) có gốc cây trầm hương quý hiếm cao khoảng 25m, tuổi đời ước chừng 500 năm. Cây được xếp vào nhóm những cây trầm quý hiếm, đồng thời là cây có tuổi đời được đánh giá lâu năm nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Theo lời kể của các bậc cao niên trong vùng, cùng với các tư liệu và kết quả khảo sát thực tế, cây trầm hương này được xác định có tuổi đời ước tính trên 500 năm.
Xung quanh gốc cây, nhiều bụi dương xỉ xanh mướt mọc chen nhau, thân cây lại được lớp rêu phong phủ kín, càng làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của cây trầm hương cổ thụ.
Khu di tích gắn liền với mảnh đất từng chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân Hương Khê, nơi không ít tấm gương anh dũng đã hy sinh trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930–1931). Trong giai đoạn ấy, đền Cây Chay là địa điểm quan trọng, được sử dụng để cất giấu tài liệu, in ấn truyền đơn và làm nơi hội họp của Đảng bộ Hương Khê.
Ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho biết cây trầm hương tại đền Cây Chay được xếp vào nhóm những cây trầm quý hiếm, đồng thời là cây có tuổi đời được đánh giá lâu năm nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cây trầm tại đền được xem là cây "trầm tổ". Vào tháng 10/2025, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận cây trầm hương tại đền Cây Chay là Cây Di sản Việt Nam. Bên cạnh việc triển khai các biện pháp bảo vệ, địa phương đang tiến hành nhân giống từ hạt của cây trầm hương hơn 500 năm tuổi nhằm gìn giữ và bảo tồn nguồn gen quý hiếm này.