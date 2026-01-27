Cận cảnh gốc trầm 500 tuổi ở miền núi Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho biết cây trầm hương tại đền Cây Chay được xếp vào nhóm những cây trầm quý hiếm, đồng thời là cây có tuổi đời được đánh giá lâu năm nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cây trầm tại đền được xem là cây "trầm tổ". Vào tháng 10/2025, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận cây trầm hương tại đền Cây Chay là Cây Di sản Việt Nam. Bên cạnh việc triển khai các biện pháp bảo vệ, địa phương đang tiến hành nhân giống từ hạt của cây trầm hương hơn 500 năm tuổi nhằm gìn giữ và bảo tồn nguồn gen quý hiếm này.