Hà Nội: Người dân phản ánh việc tu bổ khiến di tích ‘biến dạng’, địa phương nói gì?

TPO - Liên quan nội dung phản ánh các linh vật cổ trên mái đình làng Hữu Bằng (xã Tây Phương, TP Hà Nội) sau tu bổ phục chế không đúng nguyên mẫu, đại diện UBND xã này khẳng định việc tu bổ đình làng Hữu Bằng tuân thủ các quy chuẩn bảo tồn di tích.

Người dân làng Hữu Bằng (xã Tây Phương, TP Hà Nội) vừa có phản ánh đến Báo Tiền Phong về những dấu hiệu bất thường trong quá trình tu bổ, phục chế cụm di tích đình – chùa – văn chỉ Hữu Bằng (xã Tây Phương) - công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa từ năm 1989.

Ông Nguyễn Văn Phú, đại diện một số cụ cao niên trong làng Hữu Bằng cho biết, dự án tu bổ, phục chế đình - chùa - làng Hữu Bằng được phê duyệt từ năm 2023 với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, người dân cho rằng một số hạng mục thi công không đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến yếu tố gốc và giá trị lịch sử, nghệ thuật của di tích.

Đình làng Hữu Bằng, xã Tây Phương

Cụ thể, đối với đình làng Hữu Bằng, người dân phản ánh tình trạng thay đổi toàn bộ hệ ngói, bờ nóc, linh vật cổ trên mái đình, đồng thời sử dụng hoa văn, đao đình mới không phù hợp với phong cách kiến trúc truyền thống. Theo người dân, những thay đổi này đã làm mất đi vẻ cổ kính vốn có của di tích, vi phạm các quy định của Luật Di sản văn hóa về bảo tồn yếu tố gốc trong tu bổ, phục chế di tích lịch sử.

Từ những nội dung nêu trên, người dân làng Hữu Bằng đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu khôi phục tối đa yếu tố gốc, bảo đảm việc tu bổ, phục chế di tích đúng quy định pháp luật, giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa của di tích đình làng Hữu Bằng.

Đơn vị thi công sẵn sàng làm lại

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Tiền Phong tại đình Hữu Bằng cho thấy, thời điểm hiện tại, các công đoạn tu bổ đã gần như hoàn thành. Một số thợ đang tiến hành chỉnh trang, đắp các mảnh sứ lên linh vật cổ trên mái đình.

Đơn vị thi công tiến hành chỉnh sửa linh vật trên mái đình

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Tây Phương cho biết trong quá trình triển khai tu bổ đình Hữu Bằng, các cụ cao niên trong làng có nhiều ý kiến khác nhau, đến nay chưa thống nhất hoàn toàn. UBND xã đã tổ chức 2, 3 cuộc họp để trao đổi, thống nhất phương án và yêu cầu đơn vị thi công chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp. Đơn vị thi công thể hiện tinh thần thiện chí, sẵn sàng làm lại sau khi thống nhất.

Đối với ý kiến phản ánh về phần hành lang, hiên đình và một số con giống trên mái đình không còn giống như trước đây, UBND xã cho biết đã có nhiều văn bản giải trình về vấn đề này. Theo đó, đình làng Hữu Bằng đã trải qua nhiều lần tu bổ trong quá khứ, các đợt tu bổ trước đây chủ yếu do nhân dân tự thực hiện, chưa có sự quản lý, giám sát bài bản và hệ thống. Việc sửa chữa thường mang tính chắp vá, hỏng đâu sửa đó, không tuân thủ đầy đủ quy chuẩn bảo tồn di tích. Dẫn đến việc các con giống không đảm bảo nguyên mẫu.

Con giống trên mái đình được khôi phục theo nguyên mẫu được lấy từ tư liệu tại Viện Bảo tồn di tích

Đại diện UBND xã cho biết thêm, chủ đầu tư đã mời ba giáo sư chuyên ngành, đồng thời làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để tổ chức các hội nghị chuyên môn nhằm thống nhất cách làm. Chủ đầu tư cũng đã làm việc với Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), khai thác tư liệu lưu trữ, in ấn hồ sơ và gửi người dân để nghiên cứu, đối chiếu.

"Đối với những con giống không thể phục hồi, phương án được đưa ra là đưa vào trưng bày. Các hạng mục phục dựng mới sử dụng vật liệu gốm làm bằng đất nung, đắp tạo hình bằng đất nung theo đúng kỹ thuật", đại diện xã Tây Phương khẳng định. Hồ sơ thiết kế tu bổ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trong đó thống nhất sử dụng một loại con giống nhằm bảo đảm tính đồng bộ cho toàn bộ di tích...

Về vật liệu xây dựng, việc sử dụng bê tông cốt thép thay vật liệu cũ được xác định là phù hợp với điều kiện hiện nay. Trước kia, các kết cấu truyền thống sử dụng cốt tre, vôi rơm, độ bền không cao. Việc tu bổ hiện nay được thực hiện theo hướng kế thừa, bảo tồn những yếu tố gốc có giá trị; những cấu kiện, hiện vật không còn khả năng sử dụng sẽ được bảo quản và trưng bày.

Liên quan đến phản ánh nêu trên, đại diện Sở Văn Hóa và Thể thao Hà Nội cho biết thêm, sau khi nhận được kiến nghị của người dân, Sở đã tổ chức buổi họp với các chuyên gia đầu ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Qua đó khẳng định dự án tu bổ, tôn tạo đình Hữu Bằng đã được triển khai đúng quy trình, đúng quy định của Luật Di sản văn hoá, bảo đảm các nguyên tắc bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị văn hoá.