Sống khổ trong khu tập thể, chung cư ‘chờ sập’ ở Nghệ An

TPO - Sau nửa thế kỷ, nhiều khu tập thể, chung cư ở Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng. Sống trong những căn nhà “chờ sập”, người dân luôn mang nỗi bất an thường trực.
Thế nhưng đến nay, những hộ dân đã bốc thăm vị trí tái định cư trong đợt 2 vẫn chưa được bàn giao đất. Dự án cũng bị “treo” từ đó đến nay khiến hàng trăm người tiếp tục phải sống trong cảnh chờ đợi mỏi mòn giữa khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng. Nhà cửa xuống cấp, nguy hiểm rình rập, song không được sửa vì nằm trong diện quy hoạch.
Các khu chung cư đều được xây dựng cách đây 50 năm, ngày xuống cấp nghiêm trọng. Trần nhà bong tróc, nhiều hộ phải tự lợp thêm mái tôn bên dưới để tránh rơi vãi vật liệu. Cầu thang, lan can rung lắc mạnh.
Cuối tháng 8/2025, lan can tầng 3 khu C4 bất ngờ gãy, treo lủng lẳng khiến cư dân hoảng sợ. Lực lượng chức năng phường Thành Vinh sau đó đã có mặt, tháo dỡ tấm bê tông và gia cố lan can bằng một tấm tôn, khung sắt.
Mỗi đợt mưa bão, lực lượng chức năng phải thành lập nhiều tổ công tác, đi gõ cửa từng nhà để di dời người dân đến nơi an toàn.