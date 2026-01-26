Sống khổ trong khu tập thể, chung cư ‘chờ sập’ ở Nghệ An

TPO - Sau nửa thế kỷ, nhiều khu tập thể, chung cư ở Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng. Sống trong những căn nhà “chờ sập”, người dân luôn mang nỗi bất an thường trực.