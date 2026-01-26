Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Sống khổ trong khu tập thể, chung cư ‘chờ sập’ ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Sau nửa thế kỷ, nhiều khu tập thể, chung cư ở Nghệ An đã xuống cấp nghiêm trọng. Sống trong những căn nhà “chờ sập”, người dân luôn mang nỗi bất an thường trực.

Video: Sống khổ trong khu tập thể, chung cư “chờ sập” ở Nghệ An.
tp-40.jpg
Hàng trăm hộ dân ở khu tập thể Cọc Sợi﻿ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) đang sống trong tình thế “đi không được, ở chẳng xong”. Những căn nhà phải vá víu bằng các tấm bạt cỡ lớn mà không thể xây sửa vì quy hoạch treo. Mùa mưa bão, họ lại nơm nớp lo nhà sập.
tp-2-7114.jpg
Ông Tưởng Đăng Bằng, Khối trưởng khối Bến Thủy 7, cho biết, khu tập thể Cọc Sợi rộng hơn 27.000m², gồm 22 dãy nhà cấp 4 với 246 hộ dân sinh sống. Hơn 10 năm trước, khu vực này đã được vẽ bản đồ quy hoạch, cắm mốc theo phương án bố trí đất tái định cư tại chỗ cho các hộ dân. Với phương án này, các chủ hộ sẽ được bốc thăm vị trí lô đất, nộp tiền sử dụng đất theo quy định để xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kéo dài quá lâu. Mãi đến hơn 2 năm trước, 54 hộ đầu tiên mới được giải quyết theo phương án chỉnh trang đô thị. Một năm sau, thêm 65 hộ được bốc thăm vị trí tái định cư.
tp-1.jpg
tp-5-5890.jpg
tp-4-5266.jpg
Thế nhưng đến nay, những hộ dân đã bốc thăm vị trí tái định cư trong đợt 2 vẫn chưa được bàn giao đất. Dự án cũng bị “treo” từ đó đến nay khiến hàng trăm người tiếp tục phải sống trong cảnh chờ đợi mỏi mòn giữa khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng. Nhà cửa xuống cấp, nguy hiểm rình rập, song không được sửa vì nằm trong diện quy hoạch.
tp-29.jpg
“Mỗi khi mưa bão lại phải di dời, sống tạm bợ. Sau cơn bão số Bualoi cuối tháng 9, có 127 hộ dân ở khu tập thể bị tốc mái, sập bờ rào. Một số gia đình đã chuyển đi thuê trọ vì lo ngại an toàn. Chúng tôi chỉ mong chính quyền sớm giải quyết vì giá đất ngày càng tăng, càng để lâu người dân càng gặp khó", ông Bằng kiến nghị.
tp-41.jpg
Căn nhà của bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi) chỉ rộng khoảng 30m2, mái lợp tôn xi măng đã mục nát, tường nứt toác sau gần nửa thế kỷ sử dụng. Bà Nga mô tả, mùa hè nóng hầm hập như lò nung, mùa mưa nước dột tứ phía, xô chậu hứng nước rải khắp nhà. “Nhà tôi 3 thế hệ ở trong căn nhà chật hẹp. Trời mưa thì sợ sập, trời nắng thì oi bức. Chúng tôi rất mong các cấp trên tiếp tục triển khai chính sách cải tạo nhà tập thể cũ với bảng giá đất phù hợp, để người dân có chỗ ở ổn định, không phải sống tạm bợ như thế này mãi”, bà Nga chia sẻ.
tp-18.jpg
Tương tự, khu chung cư Quang Trun﻿g (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) được đưa vào sử dụng từ năm 1976. Sau 50 năm, các tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cải tạo cảnh quan đô thị, tỉnh Nghệ An đã triển khai dự án cải tạo các tòa nhà thuộc chung cư Quang Trung. Trong khi dân cư một số tòa nhà đã được di dời theo diện tái định cư, hơn 1.000 người dân tại hơn 440 căn hộ thuộc khu C2, C3, C4, C5, C6 và D2 vẫn đang phải sống trong cảnh bất an, nơm nớp lo sợ.
﻿tp-20.jpg
﻿tp-8-6934.jpg
Các khu chung cư đều được xây dựng cách đây 50 năm, ngày xuống cấp nghiêm trọng. Trần nhà bong tróc, nhiều hộ phải tự lợp thêm mái tôn bên dưới để tránh rơi vãi vật liệu. Cầu thang, lan can rung lắc mạnh.
tp-13.jpg
Những căn hộ tại đây có diện tích trung bình khoảng 40m2. Để tăng diện tích sử dụng, nhiều hộ dân đã tự ý cơi nới, lắp thêm “chuồng cọp”, gây mất mỹ quan đô thị và tạo thêm áp lực về sự an toàn của công trình có tuổi đời nửa thế kỷ này.
tp-26-8405.jpg
tp-27.jpg
Cuối tháng 8/2025, lan can tầng 3 khu C4 bất ngờ gãy, treo lủng lẳng khiến cư dân hoảng sợ. Lực lượng chức năng phường Thành Vinh sau đó đã có mặt, tháo dỡ tấm bê tông và gia cố lan can bằng một tấm tôn, khung sắt.
﻿tp-16-6494.jpg
tp-15.jpg
tp-7-4392.jpg
tp-6-1234.jpg
Mỗi đợt mưa bão, lực lượng chức năng phải thành lập nhiều tổ công tác, đi gõ cửa từng nhà để di dời người dân đến nơi an toàn.
tp-14-7876.jpg
Trước thực trạng nguy hiểm, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư, được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư năm 2011. Hai tòa nhà CT3A và CT3B, tổng cộng 544 căn hộ, được kỳ vọng đủ bố trí tái định cư cho toàn bộ cư dân. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công vẫn ì ạch.
Thu Hiền
#khu tập thể #chung cư xuống cấp #nguy cơ sập #đời sống khó khăn #bất an #Nghệ An #tiến độ thi công ì ạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục