Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Gia Lai: Tìm người thân bé gái sơ sinh bọc trong túi nilon ở cầu treo

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện các bước theo quy định nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ, người thân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cầu treo.

Ngày 24/1, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết, từ ngày 21 đến 27/1/2026, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ, người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cầu Phan Đình Phùng trước đó, phường sẽ thực hiện các bước theo quy định.

Theo UBND phường Diên Hồng, ngày 8/1, Công an phường nhận thông tin về việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cầu Phan Đình Phùng, thuộc phường này.

tien-phong.jpg
Bé gái sơ sinh trong vụ việc.

Xác minh tại Trung tâm Y tế Pleiku được biết, khoảng 3h10 ngày 7/1, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi xách theo một túi nilon màu đen vào phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Pleiku. Kiểm tra thì phát hiện bên trong túi có 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Nhân viên của Trung tâm đã cùng thanh niên đưa cháu bé qua Khoa Sản.

Tại đây, bác sĩ cùng với hộ sinh tiến hành cắt dây rốn, ủ ấm, cho thở oxy và báo cáo lãnh đạo trung tâm chuyển trẻ sơ sinh qua Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục theo dõi. Bé gái sinh non tháng, cân nặng khoảng 1,8kg này đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi tỉnh trong tình trạng sức khỏe ổn định.

UBND phường Diên Hồng thông báo ai là cha, mẹ đẻ, người thân của trẻ liên hệ UBND phường (qua Văn phòng HĐND - UBND phường) để làm thủ tục nhận con. Hết thời hạn nêu trên, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ, người thân của trẻ thì UBND phường sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ và thực hiện việc giao trẻ cho tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện nhận nuôi theo quy định.

Tiền Lê
#bé gái sơ sinh #Gia Lai #bỏ rơi #tìm người thân #cầu treo #bệnh viện #cầu Phan Đình Phùng #sinh non #thiếu trách nhiệm #bỏ rơi con

Xem thêm

Cùng chuyên mục