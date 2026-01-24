Gia Lai: Tìm người thân bé gái sơ sinh bọc trong túi nilon ở cầu treo

TPO - Phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện các bước theo quy định nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ, người thân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cầu treo.

Ngày 24/1, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết, từ ngày 21 đến 27/1/2026, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ, người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cầu Phan Đình Phùng trước đó, phường sẽ thực hiện các bước theo quy định.

Theo UBND phường Diên Hồng, ngày 8/1, Công an phường nhận thông tin về việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cầu Phan Đình Phùng, thuộc phường này.

Bé gái sơ sinh trong vụ việc.

Xác minh tại Trung tâm Y tế Pleiku được biết, khoảng 3h10 ngày 7/1, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi xách theo một túi nilon màu đen vào phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Pleiku. Kiểm tra thì phát hiện bên trong túi có 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Nhân viên của Trung tâm đã cùng thanh niên đưa cháu bé qua Khoa Sản.

Tại đây, bác sĩ cùng với hộ sinh tiến hành cắt dây rốn, ủ ấm, cho thở oxy và báo cáo lãnh đạo trung tâm chuyển trẻ sơ sinh qua Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục theo dõi. Bé gái sinh non tháng, cân nặng khoảng 1,8kg này đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi tỉnh trong tình trạng sức khỏe ổn định.

UBND phường Diên Hồng thông báo ai là cha, mẹ đẻ, người thân của trẻ liên hệ UBND phường (qua Văn phòng HĐND - UBND phường) để làm thủ tục nhận con. Hết thời hạn nêu trên, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ, người thân của trẻ thì UBND phường sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ và thực hiện việc giao trẻ cho tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện nhận nuôi theo quy định.