Đắk Lắk sửa chữa tuyến đường xuống cấp sau phản ánh của Báo Tiền Phong

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng đường Vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xuất hiện hàng loạt "ổ gà", "ổ voi", Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đã khẩn trương kiểm tra hiện trạng và triển khai các biện pháp khắc phục trước Tết.

Ngày 23/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, phản hồi nội dung bài viết của Báo Tiền Phong "Đắk Lắk: Đường hơn 600 tỷ đồng tiếp tục hư hỏng, người dân đặt thùng xốp cảnh báo"

Theo đơn vị này cho biết, sau khi Báo Tiền Phong phản ánh, đơn vị đã tổ chức đoàn kiểm tra đã tạm thời khắc phục các vị trí ổ gà, ổ voi. Đồng thời đơn vị lên kế hoạch tiến hành sửa chữa toàn diện trên dọc tuyến trong tháng 1/2026.

Dự án đường Vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, gồm 7 gói thầu. Công trình được triển khai và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2015 đến năm 2017. Đến năm 2023, đơn vị này đã thực hiện sửa chữa, dặm vá các vị trí hư hỏng từ Quốc lộ 14 đến đường Lê Duẩn và bàn giao lại vào tháng 2/2023.

Dự án đường Vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, trên tuyến đường hiện tiếp tục xuất hiện nhiều vị trí "ổ gà", "ổ voi", sụt lún và bong tróc bề mặt bê tông nhựa. Tình trạng này gây nguy hiểm trực tiếp cho người và phương tiện tham gia giao thông. Theo Ban quản lý, nguyên nhân dẫn đến hư hỏng nhanh chóng do mật độ xe tải trọng lớn lưu thông tăng cao theo thời gian.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý. Ngày 9/12/2025, Sở Tài chính đã chủ trì cuộc họp, khảo sát hiện trường để xác định quy mô và phương án sửa chữa cấp bách.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất chủ trương thực hiện sửa chữa tạm thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Nguồn vốn, sử dụng kinh phí từ nguồn quản lý phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Ban quản lý đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm. Đã triển khai dặm vá các vị trí "ổ gà" nguy hiểm để người dân đi lại an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Hồ Nam
