Xã hội

Chi hơn 600 tỷ đồng mở đường kết nối hai tuyến huyết mạch ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Dự án đường Vành đai Đông Bắc 2 với mức đầu tư được phê duyệt hơn 600 tỷ đồng, điểm đầu từ đường Trục chính Đông Tây và điểm cuối tại đường Mỹ Phước Tân Vạn. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra mạng lưới giao thông liên kết, thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa và người dân đi lại.

Ngày 13/9, đại diện phường Đông Hòa (TPHCM) cho biết, lãnh đạo địa phương vừa tổ chức đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai Đông Bắc 2.

Toàn tuyến dự án có 221 trường hợp bị giải tỏa. Đến nay, 208 hộ đã chấp hành, bàn giao mặt bằng; còn 13 trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường. Để dự án theo kịp tiến độ đề ra, chính quyền địa phương gặp gỡ các các trường hợp kể trên để lắng nghe tâm tư.

bd-3.jpg
Hiện tại còn 13 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

Tại buổi làm việc, đại diện các hộ dân đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến giá đền bù, chính sách hỗ trợ tái định cư cũng như việc bồi thường tài sản trên đất. Lãnh đạo UBND phường Đông Hòa cùng các ngành chuyên môn đã ghi nhận các kiến nghị, trên cơ sở đó nghiên cứu phương án tháo gỡ khó khăn.

Dự án đường Vành đai Đông Bắc 2 có chiều dài khoảng 2 km, điểm đầu từ đường Trục chính Đông Tây (khu vực giữa khu dân cư Bình Nguyên và Trường Cao đẳng nghề Đồng An) đến điểm cuối giáp đường Mỹ Phước Tân Vạn. Dự án có tổng mức đầu tư 628,793 tỷ đồng, được phê duyệt từ năm 2019.

tp-bd-1504.jpg
Vị trí dự án đường Vành đai Đông Bắc 2 (vạch đỏ) nối từ đường Trục chính Đông Tây đến đường Mỹ Phước Tân Vạn, nằm giữa hai tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 1K (Ảnh: chụp từ vệ tinh)

Dự án đường Vành đai Đông Bắc 2 khi đưa vào sử dụng sẽ giúp mở rộng giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhất là khu vực thành phố Dĩ An, Bình Dương (cũ), với định hướng phát triển trung tâm dịch vụ - tài chính - giáo dục - logistics.

Hương Chi
#đường Vành đai Đông Bắc 2 #TPHCM #Đông Hòa #Mỹ Phước Tân Vạn #Trục chính Đông Tây #đường kết nối #tuyến đường huyết mạch

