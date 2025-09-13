Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đường dẫn lên cầu thi công uốn lượn gây tranh cãi?

Hoài Nam

TPO - Dự án xây dựng cầu Bãi Thẹn (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) đang trong giai đoạn hoàn thiện, tuy nhiên công trình này gây xôn xao dư luận vì đường dẫn lên cầu uốn lượn chẳng giống ai, dễ trở thành điểm đen về tai nạn giao thông.

tp-6.jpg
Theo tìm hiểu, Dự án cầu Bãi Thẹn bắc qua sông nhà Lê nối tổ dân phố Hồng Thuận, phường Nam Hồng Lĩnh và thôn Gia Thịnh, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh được khởi công từ giữa năm 2024. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Thọ (nay đã sáp nhập về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư.
tp-03.jpg
Một nguồn tin cho biết, dự án có tổng nguồn vốn xây lắp trên 12 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025. Cầu được thiết kế có hai trụ, dài hàng chục mét.
tp-8.jpg
Dự án này đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên mới đây, hình ảnh đường dẫn lên cầu được đăng lên các trang mạng xã hội gây xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi thiết kế đường dẫn lên cầu uốn lượn.
tp-383j.jpg
tp-1.jpg
Nhiều người dân địa phương cũng bày tỏ sự lo lắng khi công trình có nguy cơ trở thành “điểm đen” tai nạn giao thông vì lan can cầu, thành cầu nằm giữa tim đường.
img-2408-9976.jpg
Ông Phạm Văn Hoà (58 tuổi, trú thôn Gia Thịnh, xã Đức Thịnh) bày tỏ, khi khởi công dự án, người dân địa phương vui mừng, phấn khởi bởi cầu cũ đã bị gãy do thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên hiện cầu mới đang hoàn thành nhưng đường dẫn lên cầu thiết kế không hợp lý, nguy cơ tai nạn khi đưa vào sử dụng. Mặt khác, do đang vướng mặt bằng nên hệ thống đường dẫn thoát nước đang dở dang, đợt lũ vừa rồi nước không kịp thoát, gây ngập vườn nhà dân.
tp-10.jpg
Theo nhiều người dân, đường dẫn và cầu Bãi Thẹn được thiết kế, thi công không hợp lý. Từ xa nhìn lại đường dẫn uốn lượn một cách khó hiểu.
tp-087y3.jpg
tp-hoai.jpg
Nhiều người dân địa phương thay vì phấn khởi, lại tỏ ra lo ngại khi dự án đưa vào sử dụng vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong ảnh, hệ thống mương nước và đường dẫn đang thi công dang dở.
tp-hoainskls.jpg
Phần hệ thống mái taluy đang được đơn vị thi công hoàn thiện.
hoai-kjhs.jpg
tp-hoai-kshsol.jpg
Dù đang quá trình hoàn thiện, nhưng nhiều vị trí trên hệ thống mái taluy đã có dấu hiệu bị gãy, hở.
tp-28y3o.jpg
Theo đại diện UBND xã Đức Thịnh, công trình chưa được nghiệm thu, chưa bàn giao. Riêng đoạn đường dẫn có chỗ uốn cong là do đơn vị thi công chưa kè, đắp nền đất. Thời gian tới, khi đưa vào sử dụng có những điểm bất hợp lý, địa phương sẽ kiến nghị với các cơ quan liên quan để điều chỉnh.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Dự án #thi công dự án #đường dang dở #cầu dẫn #cầu Bãi Thẹn #nguy cơ thành điểm đen về giao thông #uốn lượn

