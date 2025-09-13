Đường dẫn lên cầu thi công uốn lượn gây tranh cãi?

TPO - Dự án xây dựng cầu Bãi Thẹn (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) đang trong giai đoạn hoàn thiện, tuy nhiên công trình này gây xôn xao dư luận vì đường dẫn lên cầu uốn lượn chẳng giống ai, dễ trở thành điểm đen về tai nạn giao thông.
Nhiều người dân địa phương cũng bày tỏ sự lo lắng khi công trình có nguy cơ trở thành “điểm đen” tai nạn giao thông vì lan can cầu, thành cầu nằm giữa tim đường.
Nhiều người dân địa phương thay vì phấn khởi, lại tỏ ra lo ngại khi dự án đưa vào sử dụng vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong ảnh, hệ thống mương nước và đường dẫn đang thi công dang dở.
Dù đang quá trình hoàn thiện, nhưng nhiều vị trí trên hệ thống mái taluy đã có dấu hiệu bị gãy, hở.