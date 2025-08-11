Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề xuất làm đường xuyên rừng, kết nối Đồng Xoài và Vành đai 4 TPHCM

Mạnh Thắng
TPO - Tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài qua đường tỉnh 753, cầu Mã Đà và tuyến đường kết nối cầu Mã Đà (có 13 km cầu cạn) đến đường Vành đai 4 – TPHCM

Ngày 11/8, Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (Công ty Đại Quang Minh) đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận cho doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 – TP.HCM (đoạn qua tỉnh Đồng Nai).

Tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 – TP.HCM được nghiên cứu với quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tuyến đường có bề rộng mặt đường, mặt cầu giai đoạn hoàn thiện dự kiến là 34,5 m với 8 làn xe, trong đó, giai đoạn 1 bề rộng mặt đường dự kiến là 20,5m (4 làn xe). Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là hơn 22.600 tỷ đồng.

duong-ma-da.jpg
Đường kết nối xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai khoảng 13 km sẽ được xây cầu cạn

Công ty Đại Quang Minh dự kiến chia dự án thành 3 dự án thành phần, gồm: Dự án Thành phần 1.1: xây dựng cầu cạn qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai dài khoảng 13 km, điểm đầu kết nối cầu Mã Đà (xã Trị An), điểm cuối tại điểm giao với đường tỉnh 761 (xã Trị An). Dự án Thành phần 1.2: xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn đến đường Vành đai 4 – TPHCM dài khoảng 31,5 km, điểm đầu kết nối với Dự án Thành phần 1.1, điểm cuối tại nút giao đường Vành đai 4 – TP.HCM (xã Tân An). Dự án Thành phần 1.3, nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 753 (dài khoảng 16,7 km, điểm đầu tại vị trí giao với đường Đồng Phú - Bình Dương (xã Tân Lợi); điểm cuối kết nối cầu Mã Đà).

Công ty Đại Quang Minh đề xuất đầu tư xây dựng Dự án Thành phần 1.1 của dự án theo phương thức đối tác công tư (hình thức hợp đồng BT). Các dự án thành phần 1.2, 1.3 và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được triển khai bằng hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đại diện Công ty Đại Quang Minh, Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 – TP.HCM được triển khai xây dựng sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển từ phường Đồng Xoài đến phường Trấn Biên khoảng 13 km so với các tuyến đường hiện hữu, từ đó giảm thời gian di chuyển còn 1-1,5 giờ.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà. Dự án bao gồm cả đường dẫn đầu cầu có điểm đầu giao với đường tỉnh 753 (xã Tân Lợi); điểm cuối giao với đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 – TPHCM (thuộc địa bàn xã Trị An, tỉnh Đồng Nai). Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà có tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Mạnh Thắng
#đường xuyên rừng Đồng Nai #Vành đai 4 TP.HCM #đường kết nối Đồng Xoài

