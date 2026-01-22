Quỹ Thiện Tâm phối hợp Báo Tiền Phong trao 150 suất quà Tết cho người dân Lâm Đồng

TPO - 150 suất quà Tết do Quỹ Thiện Tâm phối hợp Báo Tiền Phong trao tặng đã đến với các hộ nghèo, khó khăn tại Lâm Đồng, góp phần sẻ chia và mang Tết ấm áp đến người dân.

Sáng 22/1, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức chương trình tặng quà Tết cho 150 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, 150 suất quà (mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng) đã được trao cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Đam Rông 2. Danh sách các hộ nhận quà được chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Tất Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong đã dành sự quan tâm, sẻ chia đối với người dân địa phương.

100 suất quà đã được trao cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Đam Rông 2.

"Những suất quà được trao tặng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, giúp bà con chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá. Đó là sự khẳng định, dù trong mọi hoàn cảnh, bà con nghèo vẫn luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng và các tổ chức xã hội, phát huy tinh thần 'không ai bị bỏ lại phía sau'. Chính sự thấu cảm này đã tiếp thêm nghị lực để bà con nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống", ông Phong nhấn mạnh.

Người dân phấn khởi nhận quà Tết

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại hội trường UBND xã Đam Rông 2 để nhận những phần quà nghĩa tình. Dẫu còn in dấu những vất vả mưu sinh trên gương mặt, nhiều bà con vẫn ánh lên niềm vui, sự xúc động khi đón nhận sự quan tâm, sẻ chia đúng vào thời điểm ý nghĩa của năm.

Người dân xã Đam Rông 2 phấn khởi nhận quà Tết do Quỹ Thiện Tâm và Báo Tiền Phong trao tặng.

Trong số những hộ được nhận quà, hoàn cảnh của ông Bon K'ron Y Mang (67 tuổi, xã Đam Rông 2) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Dù tuổi đã cao, vợ chồng ông vẫn phải làm đủ nghề thuê mướn để mưu sinh, cuộc sống hằng ngày còn nhiều khó khăn.

"Những phần quà không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn trước thềm năm mới mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn, khiến tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với người dân địa phương", ông Y Mang xúc động chia sẻ.

ông Bon K'ron Y Mang phấn khởi khi nhận được quà Tết.

Còn anh Sộng A Dơ (trú tiểu khu 179, xã Đam Rông 2) cho hay, khi nhận được tin có chương trình tặng quà, gia đình anh rất vui. Từ sáng sớm, anh đã vượt gần 60km từ tiểu khu đến hội trường để nhận quà. Sau khi nhận, anh Sộng A Dơ bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị dành cho người dân địa phương.

Hoạt động trao quà Tết không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn, giúp người dân nghèo có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm hơn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cơ quan báo chí đối với cộng đồng. Thông qua chương trình, Quỹ Thiện Tâm và Báo Tiền Phong tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng các địa phương vùng sâu, vùng xa, tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống ổn định, bền vững hơn.