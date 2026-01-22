Hà Nội: Ngang nhiên phân lô, tách thửa đất giao khoán rồi rao bán

TPO - Thời gian gần đây xuất hiện một số cá nhân, tổ chức làm đường bê tông, cắm mốc giới chia thành nhiều thửa đất nhỏ trên đất có nguồn gốc giao khoán của Công ty cổ phần chè Long Phú rồi rao bán. UBND xã Phú Cát (Hà Nội) khẳng định, đất giao khoán nói trên không đủ điều kiện pháp lý để tách thửa, chuyển nhượng.

Ngày 21/1, UBND xã Phú Cát (Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đang kiểm tra, rà soát tình trạng phân lô, tách thửa đất trên diện tích đất Công ty cổ phần chè Long Phú (xóm 3, thôn Long Phú, xã Phú Cát).

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, tại khu vực xóm 3 (thôn Long Phú, xã Phú Cát) xảy ra tình trạng các hộ dân tự ý làm hạ tầng, phân lô, tách thửa trên diện tích đất Công ty cổ phần chè Long Phú quản lý rồi rao bán trên mạng xã hội. Việc mua bán được thực hiện dưới hình thức viết tay có lập vi bằng.

Các cá nhân tự ý làm đường bê tông rồi phân lô, tách thửa trên diện tích đất giao khoán

Nhận được thông tin, UBND xã đã giao cho các bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh. Ngày 20/1, Bí thư Đảng ủy xã Phú Cát cũng trực tiếp xuống khu vực trên kiểm tra việc phân lô, tách thửa trái quy định.

Qua kiểm tra cho thấy, tại khu vực xóm 3 xuất hiện một số cá nhân, tổ chức làm đường bê tông, cắm mốc giới chia các thửa đất rộng hàng nghìn m2 thành nhiều thửa nhỏ trên đất có nguồn gốc giao khoán của Công ty cổ phần chè Long Phú.

UBND xã Phú Cát khẳng định, các thửa đất có nguồn gốc giao khoán từ Công ty cổ phần chè Long Phú không đủ điều kiện pháp lý để tự ý tách thửa, chuyển nhượng.

Hành vi trên không chỉ vi phạm pháp luật đất đai mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự nếu phát sinh giao dịch, tranh chấp.

Một khu đất đang được phân lô (ảnh PC)

UBND xã đã ban hành thông báo cảnh báo, khuyến cáo rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương. Nội dung thông báo nêu rõ, người dân không nhận chuyển nhượng các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất có nguồn gốc giao khoán từ Công ty cổ phần chè Long Phú; các thửa đất phát sinh sau khi tách thửa trái quy định hoặc giao dịch dưới hình thức lập vi bằng.

UBND xã Phú Cát yêu cầu Công an xã và các bộ phận chuyên môn làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu đúng pháp luật, không tiếp tay cho vi phạm.