Dựng dự án 'ảo' phân lô bán nền, doanh nghiệp bị phạt hơn nửa tỷ đồng

TPO - Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND đã bị phạt 505 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Hà Tĩnh.

Ngày 3/10, trao đổi với Tiền Phong, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND (trụ sở tại tỉnh Nghệ An) với tổng số tiền 505 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo ngành chức năng, công ty này không đáp ứng điều kiện về nhân sự hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng. Theo công ty báo cáo có 2 người có chứng chỉ hành nghề, tuy nhiên ngành chức năng xác định đây chỉ là cộng tác viên, không phải nhân sự của công ty.

Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND tổ chức bán "Dự án đất nền ven sông".

Ngoài ra, công ty còn vi phạm quy định khi hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập bằng văn bản, mà chỉ thỏa thuận miệng với khách hàng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản đang môi giới. Cụ thể là tự ý vẽ sơ đồ, phát hành thư mời, và đặt tên "Dự án đất nền ven sông" tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu không đúng với thực tế.

Trước đó, Báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh tình trạng ùn ùn đổ về vùng quê sau khi quy hoạch Khu Công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố gây náo loạn tại xã Toàn Lưu. Sau đó Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản gửi các đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý về thị trường bất động sản. Ngoài ra lực lượng công an cũng đã vào cuộc nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Rất đông người về xem đất khu "Dự án đất nền ven sông" ảo được rao bán rầm rộ.

Tuy nhiên, vào ngày 20/9, Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND đã mở bán dự án bán “Đất nền ven sông”. Để thu hút khách hàng, đơn vị này đã làm thư mời, chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những thông tin như: “Dự án đất nền ven sông, nằm ở vị trí đắc địa, có thể xây nhà ở, kinh doanh, gần khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh”.

Cùng với những thư mời, quảng cáo, đơn vị phân đất nền còn đưa ra những bản chi tiết về các khu đất được phân lô bài bản, đường trải thảm, hệ thống cây xanh ven sông. Trong ngày mở bán, hàng chục người đã tập trung tại khu đất, dựng bàn ghế, bày biện bánh kẹo, nước uống và tụ tập trò chuyện như thể đang diễn ra hoạt động mua bán thực sự. Đáng chú ý, một nhóm người còn di chuyển bằng xe khách loại lớn đến “xem đất”, khiến khu vực vốn heo hút bỗng trở nên nhộn nhịp.

Thư mời được công ty rao rầm rộ trên mạng xã hội.

Được biết, sau khi ngành chức năng vào cuộc, không khí tại nhiều thôn của xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, đã dần trở lại với cảnh bình yên vốn có. Tại những con đường vốn từng nhộn nhịp bởi dòng người và xe cộ tấp nập giờ đây đã trở nên vắng vẻ hơn.

Ngoài ra tại những khu đất rộng được phân lô bán nền một cách ồ ạt, từng là “điểm nóng” thu hút môi giới từ khắp nơi đổ về, nay cũng không còn cảnh chen lấn, tụ tập.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, xác nhận tình trạng “sốt” đất tại địa phương đã nhanh chóng hạ nhiệt sau một thời gian ngắn nổi lên. Theo vị lãnh đạo này, làn sóng tăng nhiệt của thị trường bất động sản địa phương chủ yếu bắt nguồn từ một số nhóm môi giới từ nơi khác đổ về để tạo hiệu ứng "sốt ảo".

“Một số môi giới đổ về làm nóng thị trường, kéo theo người dân hiếu kỳ tìm hiểu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không có bất kỳ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng nào được nộp tại UBND xã”, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho hay.