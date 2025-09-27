Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hà Tĩnh:

“Cò đất” lặng lẽ rời đi sau khi đổ về vùng quê khiến đất "sốt" lên từng ngày

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Cò đất” đã rời đi sau khi môi giới ùn ùn đổ về làng quê Toàn Lưu (Hà Tĩnh) để xem đất khiến thị trường bất động sản “nóng” lên khi quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh được công bố.

Những ngày gần đây, theo ghi nhận của phóng viên, không khí tại nhiều thôn của xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, đã dần trở lại với cảnh bình yên vốn có. Tại những con đường vốn từng nhộn nhịp bởi dòng người và xe cộ tấp nập giờ đây đã trở nên vắng vẻ hơn.

Ngoài ra tại những khu đất rộng được phân lô bán nền một cách ồ ạt, từng là “điểm nóng” thu hút môi giới từ khắp nơi đổ về, nay cũng không còn cảnh chen lấn, tụ tập.

Nhiều người dân xã Toàn Lưu cho biết, 1 tuần trước đó ô tô ùn ùn đổ về, nhiều người nơi khác cũng đến hỏi mua đất, nhưng giờ cảnh đó không còn.

tp-903938.jpg
Hình ảnh trước đó môi giới đổ về làng quê xã Toàn Lưu xem đất rất đông.

“Hôm trước ô tô về làng kín cả đường, nhưng giờ chẳng còn ai về đây nữa. Những khu đất họ bán nền đó cũng chưa có người mua, thực tế nhu cầu đất ở không có, mặt khác ở vùng này xa trung tâm, heo hút, dân cư thưa thớt”, ông Nguyễn Văn Tuấn (67 tuổi, trú xã Toàn Lưu) cho biết.

1267005502693011144-4735.jpg
Khu đất nền vắng bóng người tới xem.

Trao đổi với Phóng viên, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, xác nhận tình trạng “sốt” đất tại địa phương đã nhanh chóng hạ nhiệt sau một thời gian ngắn nổi lên. Theo vị lãnh đạo này, làn sóng tăng nhiệt của thị trường bất động sản địa phương chủ yếu bắt nguồn từ một số nhóm môi giới từ nơi khác đổ về để tạo hiệu ứng "sốt ảo".

“Một số môi giới đổ về làm nóng thị trường, kéo theo người dân hiếu kỳ tìm hiểu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không có bất kỳ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng nào được nộp tại UBND xã”, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho hay.

Lãnh đạo xã cũng cho rằng, hiện tượng sốt đất này chỉ mang tính nhất thời và không phản ánh đúng nhu cầu thực tế của thị trường địa phương.

49a90cd2aecc24927ddd.jpg
Xã Toàn Lưu trở lại khung cảnh bình yên vốn có.

Trước tình trạng người dân tụ tập mua bán đất trái phép do tin đồn quy hoạch, mở đường, Công an xã Toàn Lưu đã kịp thời tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp các ngành chức năng triển khai các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo rủi ro, vận động người dân bình tĩnh, tránh chạy theo tâm lý đám đông. Nhờ đó, tình trạng tụ tập, môi giới ùn ùn đổ về làng quê gây náo loạn đã chấm dứt, góp phần ổn định tình hình.

68d3aca538f2f.jpg
Công an xã Toàn Lưu kịp thời kiểm tra pháp lý tại những khu đất được môi giới rao bán là đất thuộc "Dự án ven sông".

Phía công an cho biết, thời gian qua, nhiều đối tượng từ nơi khác lợi dụng thông tin quy hoạch để thổi giá đất, tạo “sốt ảo”, lôi kéo người dân vay mượn tiền đầu tư. Hậu quả là nhiều hộ rơi vào cảnh nợ nần, giá đất tăng ảo gây khó khăn cho giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. "Sốt đất” không chỉ là giao dịch dân sự mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự: tụ tập đông người, tranh chấp, lừa đảo… ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sự phát triển bền vững của địa phương.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #“Cò đất” lặng lẽ rời đi #đất sốt Toàn Lưu #sốt đất #sự kiện âm nhạc Hà Nội #cò đất ùn ùn đổ về quê

Xem thêm

Cùng chuyên mục