Hà Tĩnh: Hé lộ chiêu thức dựng dự án 'ảo', lừa bán đất nền ở vùng quê

TPO - Sau khi gom đất vườn, đất ở của người dân vùng nông thôn, nhà đầu tư bất động sản đã tung ra các thông tin gian dối về “dự án đất nền” để nhằm thu hút khách, song thực tế ngành chức năng xác định không có dự án đất nền nào trên địa bàn xã Toàn Lưu.

Những ngày qua, thông tin về tình hình giá đất tại Hà Tĩnh được nhiều người quan tâm. Đáng nói khi quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, “cò đất” ùn ùn đổ về vùng quê, ô tô đậu kín đường làng khiến nhiều người xôn xao. Trong khi địa phương cảnh báo đây chỉ là “cơn sốt ảo đất”, nhưng một số nhà đầu tư đã tung ra các thông tin gian dối về mở bán “dự án đất nền” để nhằm thu hút khách.

Cụ thể, ngày 20/9, đơn vị tổ chức là Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND đã mở bán dự án bán “Đất nền ven sông”. Để thu hút khách hàng, đơn vị này đã làm thư mời, chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những thông tin như: “Dự án đất nền ven sông, nằm ở vị trí đắc địa, có thể xây nhà ở, kinh doanh, gần khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh”. Cùng với những thư mời, quảng cáo, đơn vị phân đất nền còn đưa ra những bản chi tiết về các khu đất được phân lô bài bản, đường trải thảm, hệ thống cây xanh ven sông.

Rất đông người có mặt tại "dự án ảo" bán đất nền ven sông tại xã Toàn Lưu.

Trong ngày mở bán, hàng chục người đã tập trung tại khu đất, dựng bàn ghế, bày biện bánh kẹo, nước uống và tụ tập trò chuyện như thể đang diễn ra hoạt động mua bán thực sự. Đáng chú ý, một nhóm người còn di chuyển bằng xe khách loại lớn đến “xem đất”, khiến khu vực vốn heo hút bỗng trở nên nhộn nhịp, tạo cảm giác như đây là một dự án thật, có tổ chức.

Song thực chất đây không phải là dự án được phê duyệt, chỉ là bãi đất trống được phân lô, bán nền. Mặc dù rao bán rầm rộ dưới danh nghĩa "dự án đất nền ven sông", tuy nhiên lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu khẳng định: “Trên địa bàn xã không có bất kỳ dự án đất nền nào được cấp phép”.

Nhiều người có mặt tại khu đất nền được rao bán là "dự án" ở xã Toàn lưu để xem, tham khảo.

Ông Bùi Tôn Quân, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND cho biết, đơn vị này không phải là chủ đầu tư dự án, mà chỉ ký hợp đồng phân phối các lô đất nền cho chủ sở hữu khu đất. Còn ngày diễn ra buổi mở bán đất nền, phía cộng tác viên của công ty đã đưa khách đến tham quan, xem đất, còn không bán được lô nào trên khu này.

Cùng với những chiêu trò đưa thông tin về dự án bán đất nền để tạo lòng tin, nhiều khu đất mới san gạt nền, chưa có đường điện, nước, mương nước song vẫn được rao bán với giá từ 400 triệu đến 1 tỷ đồng với lời cam kết pháp lý đầy đủ, hạ tầng hoàn thiện sớm.

Không có dự án bán đất nền tại địa phương

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) khẳng định, trên địa bàn xã Toàn Lưu hiện không có bất kỳ dự án đất nền nào được cấp phép.

Theo Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, việc tách thửa đất ở theo quy định là một chính sách mang tính nhân văn, nhằm tạo điều kiện cho người dân đặc biệt là các hộ gia đình đông con có thể phân chia đất để xây dựng nhà ở ổn định.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng chính sách này để gom mua đất nông thôn, sau đó lợi dụng quy định về hiến đất mở đường để tạo ra các tuyến đường nội bộ, nhằm hợp thức hóa việc tách thửa và rao bán đất nền.

Việc này diễn ra tràn lan, thiếu kiểm soát, có khả năng dẫn đến nhiều hệ lụy như phá vỡ quy hoạch, hạ tầng và ảnh hưởng đến trật tự quản lý đất đai trên địa bàn và phát triển bền vững của địa phương trong tương lai.

Số lượng xe ô tô đến tại đường làng để xem đất gây xôn xao.

Cũng theo ông Dũng, hạ tầng ở những khu vực này thường chỉ được làm đối phó, đường xá bị bẻ cong để tách được nhiều lô đất hơn. Các khu đất được tách đất nền hầu không có hệ thống điện, nước, thoát nước bài bản, nhiều công trình vừa hoàn thành đã xuống cấp. Cùng với đó phần lớn các khu đất phân lô kiểu này không có người ở.

“Không ít trường hợp còn quảng bá sai sự thật, như đưa ra thông tin bán đất nền ‘dự án ven sông’. Thực tế, đây chỉ là hoạt động tự phát, không có dự án nào. Tình trạng phân lô, bán nền ở xã Toàn Lưu mới bắt đầu rộ lên trong khoảng một năm trở lại đây. Việc quảng cáo sai lệch không chỉ đánh lừa người mua mà còn ảnh hưởng đến hạ tầng, trật tự quy hoạch và quản lý đất đai tại địa phương", Trưởng Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản thông tin.

Đại diện Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản cũng cho biết, hiện nay, lực lượng công an đã vào cuộc, tiến hành xác minh, mời một số cá nhân liên quan lên làm việc để làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động mua bán, quảng bá đất nền tại khu vực này.