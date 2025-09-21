Hà Tĩnh: Công an vào cuộc khi đất làng quê 'sốt nóng' sau công bố quy hoạch

TPO - Sau khi Hà Tĩnh yêu cầu chấn chỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý về thị trường bất động sản, vùng quê xã Toàn Lưu vẫn chưa hết “nóng”, ô tô vẫn nối đuôi về làng, công an đã vào cuộc.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi Sở Xây dựng Hà Tĩnh có văn bản gửi các đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý về thị trường bất động sản, các hoạt động liên quan đến bất động sản vẫn diễn ra nhộn nhịp tại các vùng quê ở xã Toàn Lưu. Số lượng người, ô tô đến để xem đất cũng rất đông. Đặc biệt có từng nhóm người đi bằng ô tô khách, mang theo bàn, ghế có mặt tại những khu đất đã phân bán đất nền để phục vụ cho mục đích rao bán đất nền.

Đặc biệt, vào ngày 20/9 (hôm qua), mạng xã hội lan truyền thông tin về mở bán dự án đất nền ven sông tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu. Tại thời điểm mở bán có hàng chục ô tô nối đuôi đậu trên tuyến đường làng dẫn vào khu dự án đất nền ven sông khiến nhiều người bất ngờ.

Được biết, khu dự án đất nền được rao bán nằm sau nhà máy gạch Ngọc Sơn, sát cạnh sông Khe Giao, xung quanh rừng núi rậm rạp, dân cư thưa thớt. Qua quan sát, hạ tầng chưa được đồng bộ. Do xây dựng sơ sài nên phần mái ta luy cạnh bờ sông bị sạt lở, cuốn bay phần kè.

Mạng xã hội lan truyền thông tin về mở bán dự án đất nền ven sông tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, số lượng người đến rất đông. (Ảnh XS)

Một cán bộ Công an xã Toàn Lưu cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc có đông người tụ tập tham gia xem đất tại buổi mở bán dự án đất nền ven sông, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự và xác minh tính pháp lý của dự án. Tuy nhiên, khi đến nơi, phần lớn người dân đã rời đi, chỉ còn lại lác đác vài phương tiện.

"Công an xã cũng đang yêu cầu đơn vị mở bán đất nền tại dự án này cung cấp các hồ sơ, thủ tục liên quan để tiến hành kiểm tra", cán bộ Công an xã Toàn Lưu cho biết.

Sau khi có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, nhưng số lượng người, ô tô đến xem đất tại vùng quê vẫn đông.

Chiều ngày 20/9, Công an xã Toàn Lưu cũng phát đi thông báo trên Fanpage, cảnh báo người dân đề phòng chiêu trò của "cò đất". Theo cơ quan công an, thời gian qua, địa phương này xuất hiện tình trạng "cò" mua đất của người dân rồi chia lô. Nhóm này tiếp tục lôi kéo người khác tham gia mua bán nhằm đẩy giá lên cao.

"Hậu quả là giá đất bị đẩy vượt xa giá trị thực, người mua chịu nhiều rủi ro, trong khi ngân sách và quy hoạch địa phương bị ảnh hưởng", thông báo nêu rõ.

Để tránh rơi vào bẫy đầu cơ, Công an xã khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin quy hoạch, pháp lý đất đai tại cơ quan chức năng trước khi giao dịch; không chạy theo tin đồn hay "cơn sốt ảo"; đồng thời phải ký hợp đồng mua bán rõ ràng, công chứng hợp pháp. Người dân cần báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện hành vi lợi dụng danh nghĩa môi giới để lừa đảo, đẩy giá.

Trước đó, ngày 18/9, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành văn bản gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh này.

Công an xã Toàn Lưu có mặt tại dự án đất nền được rao bán rầm rộ.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, tại một số thời điểm, khu vực, địa phương, giá bất động sản, nhà ở có hiện tượng tăng cao bất thường, không phù hợp với giá trị thực.

Nguyên nhân do một số hội, nhóm đầu cơ, nhà đầu tư, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý đầu tư theo đám đông của người dân để thao túng tâm lý. Nhóm người này đã "đẩy giá tăng cao", "tạo giá ảo", gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi.

Hạ tầng dự án đất nền làm sơ sài, được rao bán rầm rộ...

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh, đề nghị tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý về sàn giao dịch, môi giới theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96/2024/NĐ-CP.

Cá nhân hành nghề môi giới chỉ được hoạt động khi có chứng chỉ hợp lệ, làm việc trong doanh nghiệp được cấp phép và phải ghi rõ số chứng chỉ khi quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội để minh bạch thông tin, tránh gây tác động tiêu cực tới thị trường.

Chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và phòng, chống rửa tiền; chỉ được đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện.

Ngoài ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh được đề nghị xử lý nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, đầu cơ trục lợi, trốn thuế, gây rối loạn thị trường. UBND cấp xã, phường và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cần công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ dự án, ngăn chặn tình trạng tung tin đồn, tạo "sốt đất".

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đề nghị cần tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của sàn giao dịch, chủ đầu tư, doanh nghiệp môi giới và các phiên đấu giá đất; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là hiện tượng đẩy giá bất thường.

Những ngày qua, Tiền Phong đăng tải nhiều bài viết phản ánh tình trạng sau khi công bố Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành Hà Tĩnh (thuộc địa bàn xã Toàn Lưu), giá đất tại khu vực này bất ngờ tăng cao. Lượng người và ô tô ùn ùn đổ về khiến vùng quê yên bình bỗng trở nên náo loạn.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, sau khi Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, thị trường bất động sản tại địa phương có dấu hiệu sốt, có những vùng nông thôn giá đất tăng lên 40%. Tuy nhiên, đại diện địa phương khẳng định đây là cơn “sốt ảo” do giới đầu cơ và ‘cò đất’ tạo ra, thực tế nhu cầu đất ở không lớn. Phía chính quyền địa phương cũng đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo cơn sốt ảo, tránh rơi vào cảnh vay mượn, đặt cọc mua đất.